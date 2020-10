Smart Speaker Gratis: Google und Amazon verschenken Home Mini & Echo Dot mit Musik-Abos – so gehts (Deal)

In vielen Haushalten bilden die Smart Speaker das Zentrum des Smart Home, denn dank der Sprachsteuerung stehen sie stets mit Informationen, Antworten und Steuerungsmöglichkeiten bereit. Wer noch keinen Smart Speaker besitzt oder weitere Räume mit den Sprachassistenten ausstatten möchte, bekommt derzeit sowohl bei Google als auch Amazon einen kleinen Smart Speaker Gratis – zumindest rechnerisch.



Smart Speaker gehören in immer mehr Haushalten zum Standard, wobei die Auswahl an potenten Geräten immer größer wird. Derzeit beherrschen hierzulande vor allem Google und Amazon den Markt der Smart Speaker, doch es drängen weitere Anbieter in diesen lukrativen Bereich. Erst gestern hat Apple den für Cupertino-Verhältnisse sehr günstigen Apple HomePod Mini vorgestellt , der die Sprachassistentin Siri auch im Haushalt etablieren soll.

Die kleinen Smart Speaker sind kein Luxusprodukt, aber dennoch kann man sich freuen, wenn es sie einmal kostenlos gibt – und das ist derzeit rein rechnerisch sowohl bei Amazon als auch bei Google der Fall. Eine Garantie für das Gelingen der Nutzung dieser Aktionen gibt es nicht, aber versucht einfach einmal euer Glück.

Amazon Echo Dot Smart Speaker & sechs Monate Amazon Music für unter 20 Euro

Bei Amazon läuft nur noch heute der Prime Day, in dessem Rahmen die folgende Aktion gestartet wurde, die es in der Höhe bisher noch nicht gegeben hat: Wenn ihr euch für einen Amazon Echo Dot Smart Speaker der dritten Generation entscheidet und zusätzlich ein Sechs-Monate-Abo von Amazon Music Unlimited zusätzlich bucht, werden für dieses Paket nur 19,49 Euro fällig. Normalerweise kostet der Smart Speaker allein über 50 Euro und auch das Musik-Abo käme auf knapp 60 Euro.

Weil Smart Speaker ohne Musik-Abo nur halb so viel Spaß machen, hättet ihr vielleicht ohnehin beide Produkte zusammen in den Einkaufswagen gelegt – also nutzt diese Aktion, so lange sie noch zur Verfügung steht.

» Amazon Echo Dot Smart Speaker + 6 Monate Amazon Music Unlimited

Gute Nachrichten für alle Nutzer von YouTube Premium, das ja aufgrund der Google Play Music-Einstellung für viele Menschen zum neuen musikalischen Zuhause geworden ist. Wer die Plattform aktiv nutzt und über ein monatliches Abo verfügt, hat die Chance auf einen kostenlosen Google Home Mini Smart Speaker – dabei ist allerdings zu beachten, dass das wie bei den bisherigen Aktionen nicht garantiert ist. Manche Nutzer erhalten es, manche nicht – ohne erkennbares System.

Laut den Bedingungen müsst ihr ein YouTube-Premium-Abo besitzen und bis Ende Oktober mindestens einmal bezahlen (also über den ersten kostenlosen Monat hinaus) – schon gibt es den Gutschein für den kostenlosen Google Home Mini aus dem Google Store. Anschließend darf das Abo dann wieder gekündigt werden. Effektiv zahlt ihr also 11,99 Euro für den Smart Speaker sowie ein bzw. zwei Monate YouTube Premium. Man muss allerdings mit den Bedingungen aufpassen, die wieder einmal sehr tricky formuliert sind. Die Aktion läuft gerade wieder an und manche Nutzer hatten schon Glück.

