Google Pay: Die neu gestartete C24 Bank von CHECK24 unterstützt ab sofort Googles Bezahlplattform

Die Bezahlplattform Google Pay macht derzeit große Sprünge, denn nicht nur die App wurde völlig umgebaut, sondern auch die Liste der in Deutschland unterstützten Partnerbanken wird immer länger. Vor wenigen Tagen ist eine neue Bank in den Ring gestiegen, die von Beginn an auch Googles Bezahlplattform unterstützt: Die von CHECK24 betriebene C24 Bank will mit einigen Vorteilen punkten.



Die C24 Bank ist da. Die vom Portal CHECK24 betriebene Bank möchte mit einigen Vorteilen punkten und bietet natürlich auch eine eigene Kreditkarte an, die praktischerweise vom Start weg mit Google Pay kompatibel ist. Dabei handelt es sich um eine Mastercard-Kreditkarte, die auf üblichem Wege in der Google Pay-App hinterlegt und sofort zum Zahlen per Smartphone verwendet werden kann. Um eine solche Karte zu erhalten, muss zuvor ein Girokonto eröffnet werden.

Die Einrichtung der C24 Mastercard-Kreditkarte in Google Pay ist sehr einfach und wird auf dieser Infoseite dennoch noch einmal ausführlich erklärt. Grundsätzlich würde Google Pay jede Kreditkarte unterstützen, aber es benötigt stets den Schritt von der Bank, die Nutzung freizuschalten. Weil viele Banken aus kaum nachvollziehbaren Gründen noch nicht dafür bereit sind, dauert es hierzulande eben etwas länger. Aber spätestens seit PayPal und ganz neu Curve kann jeder Nutzer Google Pay bei Interesse verwenden.

» Amazon Prime Day Deal! Echo Dot Smart Speaker und sechs Monate Amazon Music Unlimited für 19,49 Euro

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren