Android TV: Neuer Leak verrät die Preisgestaltung des TV-Dongles – kostet weniger als der Chromecast Ultra

Google wird in Kürze den neuen Android TV Dongle ‚Sabrina‘ vorstellen, der nicht nur die Smart TV-Plattform in die nächste Generation bringt, sondern auch die Nachfolge des Chromecast antreten könnte. In den letzten Wochen sind bereits sehr viele Details rund um das neue Gadget und die Plattform durchgesickert und jetzt haben wir auch einen Preis. Der Dongle dürfte tatsächlich günstiger als ein Chromecast Ultra sein.



Die ersten Informationen rund um den Android TV-Neustart gab es schon Ende des vergangenen Jahres und mittlerweile ist durch den Sabrina-Leak praktisches alles bekannt, was Google in Kürze vorstellen wird – und nun auch eines der wichtigsten Details: Der Verkaufspreis. Weil die Vorstellung und Verkaufsstart wohl kurz bevorsteht, ist das Gadget nun gleich bei mehreren großen US-Händlern in den internen Systemen aufgetaucht – und natürlich schießen die Mitarbeiter gleich ein Foto und geben die Informationen weiter.









Der neue Android TV-Dongle wird bei Home Depot in drei Farben erhältlich sein und für 49,99 Dollar angeboten. Bei Wal*Mart gibt es noch eine vierte Farbe und das Gerät ist zu einem UVP von 59,98 gelistet. Umgerechnet (ohne Steuer) liegt das Gadget also zwischen 42 und 50 Euro. Sollte sich das bewahrheiten. rechnen wir einfach mal hierzulande mit der psychisch wichtigen Unter-50-Euro-Marke von 49,99 Euro. Es wäre ein Knallerpreis und würde wohl das Aus des Chromecast besiegeln, das ich bereits prognostiziert haben.

Es wird erwartet, dass Google den neuen Dongle rund um den Release von Android 11 und den neuen Pixel-Smartphones ankündigt.

