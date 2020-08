Google Play Music: Einstellung der Plattform steht bevor – neuer Export für lokale Playlisten wird ausgerollt

In wenigen Wochen wird Google Play Music eingestellt und durch YouTube Music ersetzt, was viele Nutzer zwar nicht unbedingt begrüßen, aber dennoch akzeptieren müssen. Um den Übergang so leicht wie möglich zu machen, hat Google Play Music nun noch ein möglicherweise letztes Update erhalten, das den Download von lokalen Playlisten ermöglicht. Diese können in nahezu allen Medienplayern verwendet werden.



Der Übergang von Google Play Music zu YouTube wird trotz Export-Tools für einige Nutzer problematisch werden, denn es sind trotz des schnellen Ausbaus von YouTube Music längst nicht alle Features übernommen worden. Hochgeladene Songs und in der Cloud angelegte Playlisten werden zwar anstandslos übernommen, aber für lokale Playlisten sah das bisher ein bisschen anders aus. Diese lassen sich nach dem letzten Update der App nun ebenfalls exportieren.

Export local playlists Allow playlists on this device to be played in other apps

Sobald ihr das Update eingespielt habt, gibt es in den Einstellungen den neuen Punkt zum Export der lokalen Playlisten. Dieser funktioniert direkt per Knopfdruck und erstellt eine .m3u-Datei im neuen Ordner playlist-export auf dem Hauptspeicher des Smartphones. Dabei handelt es sich lediglich um eine Datei mit Verweisen auf lokal gespeicherte Musikdateien, die von nahezu allen Medienplayern gelesen werden kann. Es ist also kein echter Export, ihr könnt die Musikdateien danach nicht löschen oder ähnliches.

Wer bereits zu YouTube Music gewechselt hat und die lokalen Playlisten vielleicht noch vermisst hat, sollte nun noch einmal aktiv werden, um auch die letzten Bestandteile zu übernehmen.

