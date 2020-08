Google Kids Space: Google stellt neuen Kindermodus für Android-Tablets vor; Lesen, Spielen & mehr (Screenshots)

Google betreibt schon seit längerer Zeit spezialisierte Apps und Platttform für Kinder und Familien – und nun kommt eine weitere dazu. Mit dem neuen Google Kids Space für Android-Tablets soll die Nutzung der Tablets für die Kleinsten und die Kontrolle für die Eltern vereinfacht werden, ohne zu viele Bereiche einzuschränken. Dieser neue Kindermodus wird weltweit ausgerollt, steht zu Beginn aber nur auf den neuen Lenovo-Tablets zur Verfügung.



Das neue Google Kids Space (derzeit noch 404) ist eine Art Launcher für Android-Tablets, der von Kindern genutzt werden kann und zahlreiche altersgerechte Inhalte bietet: Apps, Spiele, YouTube-Videos (aus YouTube Kids) sowie in einigen Ländern eBooks und weitere Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Kinder können sich einen Avatar erstellen, Interessensbereiche auswählen und einiges mehr, um diesen Modus auf dem Android-Tablet anzupassen.

Schaut euch einfach die folgenden Animationen an, in denen der Kindermodus schon sehr ausführlich gezeigt wird. Die restlichen Aktivitäten finden dann wieder in den jeweiligen Apps, bei YouTube Kids oder im Reader Mode statt. Sieht doch wirklich sehr nett aus.









Der neue Kindermodus wird zuerst auf ausgewählten Lenovo-Tablets wie dem vor wenigen Minuten vorgestellten Lenovo Smart Tab M10 HD Gen 2 zur Verfügung stehen, soll aber in Kürze weltweit auf viele weitere ausgesuchte Tablets ausgerollt werden. Weitere Details sind derzeit noch nicht zu bekommen. Gut möglich, dass schon bald die APK kursiert und die App auf beliebigen Tablets installiert werden kann. Da muss man einfach mal abwarten, wie das umgesetzt ist.

» Read along: Neue Google-App unterstützt Kinder (und Erwachsene) beim Lesen lernen – inklusive Feedback

» Google Chrome: Der Dino schlägt zurück! Neues kultiges Spiel Dino Swords bringt viele Waffen & Eastereggs

[Google-Blog]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren