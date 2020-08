Stadia: Googles Spieleplattform unter Android TV nutzen – so lässt sich Stadia auf dem Smart TV installieren

Googles Spieleplattform Stadia lässt sich seit dem Start auf mehreren Plattformen nutzen – auch auf dem Fernseher bzw. Smart TV. Offiziell ist es bislang allerdings noch nicht möglich, Stadia unter Android TV zu nutzen und den Chromecast ruhen zu lassen – aber dafür gibt es nun einen praktischen Workaround, der vor wenigen Tagen entscheidend verbessert wurde: Mit nur wenigen Schritten könnt ihr Stadia unter Android TV installieren.



Google hat es sich mit Stadia zum Ziel gesetzt, das Spielen „immer und überall“ zu ermöglichen, von dem man auch gar nicht mehr so weit entfernt ist. Erst seit wenigen Tagen lässt sich Stadia mobil auf dem Smartphone nutzen und mit Android TV wird die nächste große Bastion kommen, die vermutlich im Zuge des Neustarts von Android TV freigeschaltet werden soll. Darauf müsst ihr aber gar nicht warten, zumindest dann nicht, wenn ihr einige einfache Voraussetzungen erfüllt. Für Stadia auf dem iPhone könnt ihr aber noch sehr lange warten

Natürlich lässt sich Stadia auf dem großen Fernseher nutzen, allerdings nur per Chromecast und in Kombination mit einem weiteren Endgerät wie dem Smartphone oder Computer – aber das wird nicht mehr lange notwendig sein. Schon bald soll Stadia für Android TV freigeschaltet werden und die Spieleplattform nativ in das Smart TV-Betriebssystem bringen, ohne dass ein weiteres Gerät (abgesehen vom Controller) notwendig wäre. Darauf müsst ihr aber nicht warten, denn die Stadia-App ist schon jetzt unter Android TV nutzbar.

Folgende Voraussetzungen müsst ihr erfüllen

Es lassen sich externe APK-Dateien installieren

Ihr benötigt einen kompatiblen Controller

Ihr benötigt eine klassische Maus

Stadia installieren

Google hat kürzlich die Unterstützung aller Smartphones eingeführt und erkennt im Zuge dessen auch das Android TV-Gerät als Smartphone. Die einzige Hürde ist der Play Store, der die Spieleplattform noch nicht zum Download anbietet, aber auch da können wir uns behelfen: Ladet einfach Hier die APK-Datei herunter und installiert diese per Sideload unter Android TV. Ihr könnt, um die Schritte abzukürzen, auch einfach den Chrome-Browser unter Android TV installieren und das Ganze direkt installieren. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Zur Einrichtung benötigt ihr einmalig (!) eine Maus, weil sich ein Button zur Installation noch nicht per Controller bedienen lässt – im folgenden Video könnt ihr das sehen.









Stadia einrichten

Zur ersten Einrichtung von Stadia benötigt ihr eine Maus, nachdem diese abgeschlossen ist, könnt ihr das Zeigetier aber in der Schublade lassen. Seit wenigen Tagen hat Stadia die Controller-Unterstützung für Android TV verbessert und ermöglicht euch nun die vollständige Bedienung der Oberfläche per Controller statt Maus. Für die erste Einrichtung müsst ihr in den experimentellen Einstellungen festlegen, Stadia auf diesem Gerät verwenden zu wollen, obwohl es nicht offiziell unterstützt wird.

Die Benutzeroberfläche von Stadia ist noch nicht für Android TV angepasst und kann hier und da einige unschöne Darstellungsfehler haben, aber mit denen kann man leben und es betrifft einzig und allein die Benutzeroberfläche. Sobald ihr in ein Spiel eingestiegen seid, läuft alles wie gewohnt und ohne jegliche Probleme. Das muss es natürlich auch, denn die Stadia-App – die ja sonst auf dem Smartphone ausgeführt wird – kann das Bild schon von Beginn an auf den Fernseher streamen.

Bis zur offiziellen Ankündigung von Stadia für Android TV dürfte es noch etwa zwei Monate dauern, denn der große Android TV-Neustart wird für Mitte bis Ende Oktober erwartet und dabei sollte auch Stadia eine große Rolle spielen.

