Pixel 4a & Pixel 5: Neuer Leak zeigt die beiden Google-Smartphones und verrät viele Spezifikationen (Galerie)

Google wird schon in Kürze die 5G-Version des Pixel 4a sowie das Pixel 5 vorstellen, die im zeitlichen Verbund mit dem Pixel 4a um die Gunst der Pixel-Fans kämpfen. Über das Wochenende gab es einen sehr umfangreichen Leak, der zahlreiche Spezifikationen der beiden Smartphones verrät und die zwei Smartphones erstmals auf einem gemeinsamen Foto zeigt.



Nach einer langen Durststrecke ohne Pixel-Smartphones erhalten alle Fans der Smartphone-Serie in diesem Herbst gleich drei neue Geräte, die zwar relativ zeitnah zueinander auf den Markt kommen, aber dennoch jeweils recht verschiedene Zielgruppen ansprechen. Wir haben euch erst gestern einen Vergleich aller bisher bekannten Spezifikationen geliefert und heute legen die Leaker schon wieder mit vielen neuen Informationen nach.

Da ist der erste große Leak der kommenden Pixel-Smartphones: Nachdem vor zwei Tagen bereits das Pixel 5 auf vielen Renderbildern zu sehen war, legt ein schüchterner Leaker heute nach. Vor einigen Stunden wurde ein gemeinsames Foto des Pixel 4a 5G sowie Pixel 5 veröffentlicht sowie zahlreiche technische Details zu beiden Smartphones verraten. Warum „schüchtern“? Weil der Leaker seinen Beitrag schon nach wenigen Minuten wieder gelöscht hat, aber natürlich waren andere Nutzer so schlau, die Daten zu sichern.

Und so haben wir nun den vollständigen Blick auf beide Smartphones, die sich abgesehen von der Größe gar nicht so unähnlich sind. Beide setzen auf einen Fingerabdrucksensor und dürften sich wohl von der Gesichtserkennung verabschieden, ansonsten folgen sie aber dem aktuellen Pixel-Design. Ein kleines Kuriosum ist es vielleicht, dass das Pixel 4a 5G deutlich größer ist als das Pixel 5. Weil die a-Serie eher als „die kleinere“ Serie etabliert werden soll, ist es zumindest ein Detail, das anfänglich etwas für Verwirrung gesorgt hat.

Hier nun das veröffentlichte Foto der beiden Smartphones, auf der linken Seite das Pixel 5 und auf der rechten Seite das Pixel 4a 5G. Dazu alle geleakten Spezifikationen, die zum Teil mit Screenshots aus Benchmark-Tools belegt worden sind, die ich mir an dieser Stelle aber erspare. Als zusätzlich Info gibt es noch zu sagen, dass beide Smartphones mit 128 GB Speicher aufwarten werden.

» Google Pixel Buds: Die smarten Kopfhörer erhalten viele neue Funktionen – erstes Feature Drop wird ausgerollt









Pixel 4a 5G Spezifikationen

3,800 mAh battery

Rear cameras 0.5x wide-angle lens, possibly the 16MP Sony IMX481 12.2MP main camera (allegedly the Sony IMX363)

Front camera 8MP Sony IMX355

Qualcomm Snapdragon 765G

6GB RAM

60Hz display

Physical fingerprint scanner on back

3.5mm headphone jack

Pixel 5 Spezifikationen

4,000 mAh battery

Rear cameras 0.5x wide-angle lens, possibly the 16MP Sony IMX481 12.2MP main camera (allegedly the Sony IMX363)

Front camera 8MP Sony IMX355

Qualcomm Snapdragon 765G

8GB RAM

90Hz display

Plastic back

Physical fingerprint scanner on back

No 3.5mm headphone jack









Weil sich das Design des Pixel 5 nun abermals bestätigt und sich mit dem einzigen von Google veröffentlichten Bild deckt, darf man dieses nun als gegeben ansehen. Weitere Bilder vom Pixel 5 findet ihr in diesem Artikel. Über das Pixel 4a 5G ist hingegen noch nicht ganz so viel bekannt, aber es dürfte sich nicht großartig von den anderen Smartphones unterscheiden, sodass die Vorderseite vielleicht gar nicht so entscheidend ist.

Es wird nur noch eine Frage von Tagen sein, bis es erste Hands-ons geben wird, denn nun sind die Smartphones ja offenbar erstmals in die Hände fremder Personen gelangt – aus welchen Quellen und welchen Rollen auch immer. Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden. Als deutscher Nutzer hat man hierzulande immerhin den Vorteil, das Pixel 4a erst ab 10. September bestellen zu können, sodass man sich bis dahin ein Bild von den beiden großen Brüdern machen kann.

» Google Pixel Buds: Die smarten Kopfhörer erhalten viele neue Funktionen – erstes Feature Drop wird ausgerollt

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren