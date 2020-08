Pixel 5: Das ist das neue Google-Smartphone – Leak zeigt Pixel 4-Nachfolger in voller Pracht (Galerie & Video)

Google hat das Pixel 5 selbst schon in Aussicht gestellt und bereits mit einigen wenigen Informationen angekündigt, aber natürlich noch keine ausführlichen Details genannt. Die sickern nun langsam durch und jetzt erhalten wir unseren vermutlich ersten Blick auf das echte Google Pixel 5. Ein schickes Smartphone, das Googles veröffentlichtem Teaser-Bild entspricht.



Glaubt man jüngsten Spekulationen, dann wird das Google Pixel 5 Smartphones nicht nur über sehr viel Speicherplatz verfügen, sondern auch schon nächsten Monat offiziell angekündigt. Es wäre also eher schon überraschend, wenn es zu diesem Zeitpunkt noch keine großen Leaks geben würde – und die haben wir nun. Der allgemein sehr gut informierte Leaker @OnLeaks hat nun einige Aufnahmen sowie ein Rendervideo vom Pixel 5 veröffentlicht.

Die Renderbilder des Smartphones entsprechen Googles veröffentlichtem Teaser (oben) und dürfte zu diesem Zeitpunkt sowie aus dieser Quelle wohl sehr vertrauenswürdig sein. Man kann also sagen: Das ist das Google Pixel 5. Wie bereits erwartet, setzt Google auf ein Hole Punch-Display mit einem großen Display und einer darin integrierten Frontkamera. Alle weiteren Sensoren wurden weggespart, sodass man auf Spielereien von der Gesichtserkennung bis zur Gestensteuerung verzichten muss.

Auf der Rückseite findet sich bei der fünften Pixel-Genration wieder ein Fingerabdrucksensor an gewohnter Stelle und könnte möglicherweise wieder Zusatzfunktionen wie etwa das smarte Scrollen übernehmen, die durch den Austausch zu den Frontsensoren im vergangenen Jahr verloren gegangen sind. Hier nun eine Galerie der Pixel 5-Renderbilder.









Zu diesen Aufnahmen gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass Google in diesem Jahr ein wirklich schickes Smartphone präsentieren wird, das es vielleicht auch den potenziellen Vorbestellern eines Pixel 4a nicht leicht machen wird und vielleicht doch zum größeren Modell greifen lässt. In den nächsten Tagen dürften sicherlich weitere Leaks folgen, denn wir sind im wahrsten Sinne des Wortes in der heißen Phase.

Weitere Details zum Pixel 5

