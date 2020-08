Pixel 4a & Pixel 5: Die neuen Google-Smartphones sollen im September auf den Markt kommen – vor Pixel 4a

Google hat kürzlich das Pixel 4a vorgestellt und zeitgleich die beiden Smartphones Pixel 4 5G sowie Pixel 5 bereits angekündigt und für die nahe Zukunft in Aussicht gestellt. In den folgenden Tagen gab es immer wieder Leaks rund um die beiden kommenden Smartphones und nun ist erstmals aus verlässlicher Quelle ein Datum für den Verkaufsstart durchgesickert. Und das ist wirklich überraschend.



Nach einer längeren Durststrecke gibt es in diesem Jahr für alle Pixel-Fans eine Überdosis an Smartphones: Google wird in den kommenden Wochen und Monaten, vor dem Weihnachtsgeschäft, gleich drei neue Smartphones auf den Markt bringen, die allesamt um die Gunst der Käufer kämpfen . Doch während Google das über längere Zeit verschobene Pixel 4a bereits ausführlich präsentiert und in den USA auf den Markt gebracht hat, macht man aus den anderen beiden Smartphones noch ein Geheimnis.

Es war abzusehen, dass es nach Googles offizieller Bestätigung für die Smartphones Pixel 4a 5G sowie Pixel 5 zahlreiche Leaks und Spekulationen geben wird und so durften wir uns in den letzten zwei Wochen bereits über Hinweise zu den Spezifikationen sowie der Preisgestaltung freuen. Jetzt will der in der letzten Zeit recht zuverlässige Leaker Jon Prosser erfahren haben, wann die beiden neuen Smartphones auf den Markt kommen werden.

Das Pixel 4a 5G in Schwarz sowie das Pixel 5 in Schwarz und Grün sollen am 30. September in den Verkauf gehen. Anfang Oktober soll dann noch ein weißes Pixel 4a 5G folgen. Das kann man erst einmal so stehen lassen und als gegeben hinnehmen, denn in diesem Jahr kann man aufgrund der zahlreichen Verschiebungen und Googles zum Teil sehr undurchsichtiger Strategie ohnehin gar nichts ausschließen. Dennoch sollte man diesen Daten auch nicht zu sehr vertrauen.

Ich halte es für recht unwahrscheinlich, dass Google drei Smartphone-Varianten am letzten September-Tag auf den Markt bringt und nur wenige Tage später mit einer weiteren Farbvariante nachlegt. Viel mehr sollte man doch davon ausgehen, dass alle Varianten gemeinsam oder mit einem größeren zeitlichen Abstand auf den Markt kommen.

What we see in the system is Pixel 5 5G (black and green)

Pixel 4a 5G (black)

– September 30 Pixel 4a 5G (white)

– October — Jon Prosser (@jon_prosser) August 19, 2020

Es ist weiter zu bedenken, dass nicht klar ist, für welchen Markt dieses Datum gilt. In den USA ist das Pixel 4a seit dieser Woche auf dem Markt bzw. wird in diesen Tagen an die Vorbesteller ausgeliefert, während es hierzulande noch nicht einmal vorbestellt werden kann und nicht vor dem 1. Oktober ausgeliefert wird. Ja, richtig gelesen! Sollten sich die Daten bewahrheiten, würden die beiden 5G-Smartphones in Deutschland VOR dem Pixel 4a auf den Markt kommen. Auch hier wieder mit nur einem einzigen Tag Abstand? Und in der „falschen“ Reihenfolge?

Aber auch wenn das Datum nur für eine nicht bekannte Region in dieser Welt gilt, vermutlich ja die USA, wäre es sehr überraschend. Google veranstaltet seit dem Neustart der Hardware-Abteilung stets Anfang Oktober das große Made by Google Event, dem würde man nun mit einem Verkaufsstart Ende September zuvorkommen. Natürlich wird es das Event in der bekannten Form in diesem Jahr in Pandemie-Zeiten nicht geben, aber dennoch gehe ich fest davon aus, dass Google ein vorher aufgezeichnetes oder einsames Event für die neue Hardware abhalten wird. Dann wohl etwas früher.

