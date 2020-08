Pixel 4a & Pixel 5: Die neuen Google-Smartphones – alle bekannten Spezifikationen im Vergleich zum Pixel 4a

Google wird in den nächsten Wochen gleich drei neue Pixel-Smartphones auf den Markt bringen: Pixel 4a, Pixel 4a 5G und Pixel 5. Glaubt man aktuellen Spekulationen, werden die drei Smartphones relativ zeitnah hintereinander oder fast gleichzeitig erscheinen, sodass man sich als interessierter Käufer der ersten Stunde schon bald entscheiden muss. Wir fassen einmal alle bisher bekannten Informationen rund um die Spezifikationen der drei Smartphones zusammen.



Es war eine lange Durststrecke, die die Pixel-Nutzer in diesem Jahr durchmachen mussten: Nach der Ankündigung des Pixel 4 im Oktober 2019 kam nichts mehr nach, denn die Präsentation des Pixel 4a wurde um ganze drei Monate verschoben – der Verkaufsstart hierzulande sogar um knapp fünf Monate. Diese lange Wartezeit wird nun mit gleich drei Smartphones belohnt, die sich zwar allesamt recht ähnlich sind, aber dennoch verschiedene Zielgruppen ansprechen sollen.

Google verfolgt in diesem Jahr eine sehr merkwürdige Pixel-Strategie, die zumindest in Deutschland zu kuriosen Konstellationen führen könnte. Nach aktuellen Leaks ist es nicht ausgeschlossen, dass die bisher offiziell noch gar nicht präsentierten Smartphones Pixel 4a 5G und Pixel 5 einige Tage vor dem Pixel 4a erhältlich sein werden. Ob es wirklich dazu kommt, steht in den Sternen. Sogar die Leaker haben es in diesem Jahr durch die offensichtlich auch intern mehrfach erfolgten Verschiebungen nicht leicht.

In den letzten Wochen gab es aber nicht nur die Datum-Leaks, sondern auch einige durchgesickerte Spezifikationen und weitere Details rund um die kommenden Smartphones. Erst gestern gab es viele Renderbilder vom Pixel 5. Weil das Pixel 4a schon bald (ab 10. September) vorbestellt werden kann, dürfte man als Pixel-Fan natürlich auch die beiden großen Brüder in Erwägung ziehen, die sich preislich in diesem Jahr nicht in völlig anderen Dimensionen bewegen. Vielleicht lohnt sich das Warten bzw. der Wechsel auf eines der beiden 5G-Smartphones.

Hier nun ein schneller Vergleich der bisher bekannten Spezifikationen des Pixel 4a 5G, Pixel 5 sowie als Referenz die jeweiligen offiziellen Angaben des Pixel 4a. Letztes ist bekanntlich schon angekündigt und auch schon für die ersten Nutzer ausgeliefert worden. Ihr findet alle Spezifikationen des Pixel 4a auf dieser Seite.









Pixel 4a

SoC: Snapdragon 730G

Display: 5,8 Zoll

Abmessungen: 144,6 x 69,4 x 8,2mm

Speicher: 128 Gigabyte

RAM: 6 Gigabyte

Akku: 3140 mAh

Weiteres: –

Farben: Just Black

Preis: 340 Euro

Verkaufsstart: 1. Oktober 2020

Pixel 4a 5G

SoC: Snapdragon 765G

Display: 5,81 Zoll

Abmessungen: –

Speicher: 128 Gigabyte

RAM: 6 Gigabyte

Akku: 3140 mAh

Weiteres: zwei Kameras, Fingerabdrucksensor, Lautsprecher & USB-C unten, kein Kopfhöreranschluss

Farben: Black, White

Preis: 499 Dollar

Verkaufsstart: ab 30. September (Hier alle Details)

Pixel 5

SoC: Snapdragon 765G Octa-Core

Display: 5,78 Zoll, QHD+ @ 540dpi & 90 Hertz

Abmessungen: 144,6 x 70,4 x 8mm

Speicher: 128 Gigabyte

RAM: 8 Gigabyte

Akku: 3080 mAh

Weiteres: Fingerabdrucksensor, Lautsprecher & USB-C unten, kein Kopfhöreranschluss

Farben: Black, Green

Preis: 699 Dollar

Verkaufsstart: ab 30. September (Hier alle Details)









Alle Angaben zum Pixel 4a 5G und Pixel 5 sind natürlich spekulativ und stammen aus den bisher bekannten Leaks. Diese müssen sich nicht unbedingt als korrekt und in Stein gemeißelt erweisen. Bisher hatten die Leaker zwar einen guten Lauf, aber gerade bei den zahlreichen kommenden Google-Smartphones kann es auch zu Verwechslungen zwischen den einzelnen Modellen kommen. Die jeweils weggesparten XL-Varianten aller drei Smartphones könnten ebenfalls für Verwirrung sorgen.

Für welches der drei Smartphones man sich nun entscheiden soll, kann man Pauschal überhaupt nicht sagen. Alle drei haben trotz der starken internen Konkurrenz eine Daseinsberechtigung. Ich bin zwar der Meinung, dass es ein Smartphone zu viel ist, aber dennoch werden alle drei ihre Käufer finden. Das Pixel 5 ist das „echte“ neue Pixel, das Pixel 4a hingegen die Budget-Variante mit sehr guter Ausstattung für einen vernünftigen Preis und das Pixel 4a 5G eben das zukunftssichere(re) Budget-Pixel.

Es wird nur noch eine Frage von Tagen sein, bis es weitere umfangreiche Leaks zu beiden Smartphones gibt und als Pixel-interessierte kann man nur hoffen, dass das vor dem 10. September geschieht, wenn sich das Zeitfenster zur Vorbestellung öffnet. Aber aus meiner Erfahrung heraus traue ich mich zu sagen, dass wir bis zu diesem Datum schon wieder ein verwackeltes Hands-on zu sehen bekommen 😉

