Made by Google: Smarte Hardware steht vor der Tür – diese Google-Produkte kommen schon sehr bald

Es ist Hochsommer, normalerweise nicht die Zeit, in der Google neue Hardware vorstellt. In diesem Jahr ist aber alles etwas anders und in den nächsten Wochen stehen weitere Hardware-Produkte aus den unterschiedlichsten Bereichen vor der Tür. Schon in wenigen Tagen könnte der neue Google Nest Smart Speaker auf den Markt kommen und auch in anderen Kategorien gibt es bereits Informationen zu möglichen Release-Daten.



Bis Montag Nachmittag hätte man es ja kaum glauben können: Google hat das Pixel 4a vorgestellt und die Fans dann vielleicht auch noch aufgrund der langen Wartezeit und endlosen Verschiebungen mit zwei weiteren Ankündigungen der Pixel 4a und Pixel 5-Smartphones mit 5G entschädigt. Nun beginnt erneut die Wartezeit auf die jeweiligen ebenfalls bereits bekannten Datumsangaben zum Verkaufsstart der drei Smartphones sowie auf weitere Google-Produkte.

Das Pixel 4a ist nun endlich da, wenn auch noch nicht in physischer Form. Somit kann es endlich aus der Liste der bevorstehenden Produkte gestrichen werden, die nun aber erneut um weitere Geräte angewachsen ist und deshalb natürlich noch einmal aktualisiert werden muss.

Viele neue Pixel-Smartphones

Das Pixel 4a kommt, das Pixel 4a 5G kommt und das Pixel 5 kommt. Soweit hat Googles bereits offiziell gemacht und wir kennen auch schon die Termine für die Verkaufsstarts. Die Roadmap geht aber noch deutlich weiter, denn Google wird im nächsten Jahr zahlreiche weitere Pixel-Smartphones vorstellen – mindestens vier neue Geräte sind jetzt schon bekannt geworden. Auf die folgenden Geräte darf man sich jetzt schon freuen bzw. deren Anschaffung im kommenden Jahr in Erwägung ziehen:

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 XL

Pixel 6 Foldable

Alle bisher bekannten Informationen zu den neuen Pixel-Smartphones findet ihr an dieser Stelle und eine vollständige Timeline der aktuellen Smartphones aus dem Google-Universum haben wir euch ebenfalls bereits in diesem Artikel zusammengestellt.

» Pixel 4a: War Googles Verschiebung des Smartphones wirklich notwendig? Interne Konkurrenz wird schwierig









Google Nest Smart Speaker

Der neue Google Nest Smart Speaker dürfte nach kürzlich geleakten Informationen wohl unmittelbar bevorstehen und soll noch in diesem Monat auch in Deutschland in den Verkauf kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich der Fall ist, ist meiner Meinung nach sehr hoch, weil die Smart Speaker unter dem Label „Google Nest“ vielleicht nicht mehr vollständig zum kommenden Event-Titel Made by Google passen. Nicht umsonst hätte Google in diesem Jahr ein eigenes Smart Home-Event veranstaltet.

Alle Informationen zum neuen Google Nest Smart Speaker, dem Verkaufsstart sowie den Verkaufspreis findet ihr in diesem Artikel.

Android TV Dongle ‚Sabrina‘

Android TV steht vor einem großen Neustart, den wir an dieser Stelle schon öfter thematisiert haben. In dieser Woche wurden einige Weichen für diesen Neustart gestellt, dem schon in wenigen Wochen – vermutlich ebenfalls auf dem schon recht vollgepackten Datum Anfang Oktober der TV-Dongle ‚Sabrina‘ folgen wird. In den letzten Tagen hat man bereits einige Änderungen am Betriebssystem vorgenommen, die genau auf diesen Relaunch hindeuten: Der stark ausgebaute Homescreen, die neuen Abo-Funktionen sowie die erweiterte Stadia-Unterstützung.

» Alle Informationen zum Android TV-Dongle ‚Sabrina‘

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren