Google Play Music & YouTube Music: Übertragung aller Daten verzögert sich – Transfer hat derzeit Probleme

Vor zwei Jahren hat Google die Einstellung von Play Music angekündigt und darüber informiert, dass alle Nutzer zu YouTube Music wechseln müssen. Von Beginn an hieß es, dass das ein etwas längerer Prozess sein wird – wie lange es wirklich dauern sollte, hat wohl niemand für möglich gehalten. Nach zahlreichen Hürden und Stolpersteinen muss Google nun schon wieder eine Verzögerung verkünden.



Der Übergang von Google Play Music zu YouTube Music ist fast schon ein Lehrstück dafür, wie man ein erfolgreiches Produkt zerstören und die Nutzer zur Konkurrenz treiben kann: Dienst A steht seit zwei Jahren auf der Abschussliste und Dienst B wird gut eineinhalb Jahre nicht signifikant weiterentwickelt. Wenn dazwischen dann auch noch Pannen auftreten und keine Kommunikation stattfindet, ist die kleine Katastrophe perfekt. Ein Überblick über alle bisherigen Stolpersteine findet ihr in diesem Artikel . Und heute kommt ein weiterer dazu.

Nach knapp zwei Jahren hatte Google ein Tool angekündigt, mit dem sich alle hochgeladenen Medien und Playlisten von Google Play Music zu YouTube Music übernehmen lassen – das Transfer Tool. Dieses steht bisher allerdings nur so wenigen Nutzern zur Verfügung, dass man sogar ein Early Access-Formular für den Musiktransfer eingerichtet hat, mit dem die Nutzer ihr Interesse für den Umzug bekunden können. Aber auch dabei gilt: Der Antrag über das Formular ist keine Garantie für den Zugriff auf das Transfer Tool. WTF?

Nachdem es wieder gut einen Monat ruhig um dieses Tool geworden ist, findet es nun schon wieder seinen Weg in die Negativ-Schlagzeilen. Einige Nutzer berichten davon, dass sie darüber informiert wurden, dass der Übergang deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen kann, als bisher geplant. Google begründet dies nur sehr vage damit, dass die Übertragung derzeit länger dauert als gewöhnlich und man sich das Problem ansehen wird. Die Server laufen wohl unter Volllast, um alle Anträge abzuarbeiten.

Das wirft erneut die Frage auf, wie ernst man es mit diesen beiden Produkten überhaupt noch meint, wenn selbst so etwas Probleme macht und der Übergang von einem Musikplayer zum anderen zur Raketenwissenschaft wird. Natürlich wird das im Hintergrund ein riesiger Aufwand mit gigantischen Datenmengen sein – aber das hat man doch vorher gewusst. Schlussendlich ist es nur ein interner Transfer, bei dem Google sowohl Quelle als auch Ziel vollständig kontrolliert.

Transfer are taking longer than normal. We are looking into it and will contact you when your transfer is complete.