Android 11: Diese Smartphones sollten das Update auf Googles kommendes Betriebssystem erhalten

Googles neues Betriebssystem Android 11 hat bereits Bergfest gefeiert und wird nach aktuellem Stand im August oder September 2020 veröffentlicht. Rund um die Veröffentlichung taucht natürlich wieder die Frage auf, welche Nutzer mit einem Update auf die neueste Android-Version rechnen dürfen und welche sich bis zur Neuanschaffung mit Android 10 arrangieren müssen. Eine inoffizielle Liste der Smartphones, die das Update erhalten sollten.



Die Update-Situation rund um Android hat sich in den letzten Jahren merklich entspannt , denn Googles über mehrere Jahre eingeführte Maßnahmen greifen und auch die Smartphone-Hersteller haben langsam erkannt, dass jedes Update enorm zur Kundenbindung beiträgt. Wer sich also heute ein kürzlich auf den Markt gekommenes Smartphone kauft, kann sich ziemlich sicher sein, zwei Android-Updates zu erhalten. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber grundsätzlich gilt dieser Richtwert.

Die Coronakrise geht auch an der Android-Entwicklung nicht spurlos vorbei und so musste man erstmals in der zehnjährigen Geschichte des Betriebssystems den Release-Plan anpassen und das ohnehin nicht exakt genannte Veröffentlichungsdatum nach hinten verschieben. Unter anderem aufgrund dieser Verzögerungen hat sich bisher noch kein Smartphone-Hersteller ansatzweise geäußert, welche Geräte das Update auf Android 11 erhalten könnten.

Normalerweise geben die ersten Hersteller ihr Update-Versprechen einige Wochen vor dem Release der nächsten Android-Version bekannt und die große Masse folgt erst bis in den Spätherbst. Das liegt unter anderem daran, dass die intensiven Arbeiten am neuen Betriebssystem erst dann beginnen, wenn Google den Deckel draufmacht und Android soweit einfriert, dass die Entwicklung für die Hersteller sinnvoll ist. Natürlich machen sie sich schon vorher Gedanken, aber die Bestätigungen und Zeitpläne stehen zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht.

Die Kollegen von PCWelt haben sich nun die Mühe gemacht, eine Liste mit den Smartphones aufzustellen, die aufgrund ihres Erscheinungsdatums sehr gute Chancen auf das Android 11-Update haben. Anmerkungen zu einzelnen Herstellern findet ihr direkt bei PCWelt.









Die folgenden Listen sind weder als Update-Garantie zu sehen, noch erheben sie Anspruch auf Vollständigkeit. Es können weitere Smartphones dazu kommen, einige vielleicht aufgrund technischer Hürden doch nicht aktualisiert werden. Nehmt es einfach als grobe Leitlinie und wartet ab, bis die Hersteller ihre offiziellen Listen herausgeben. Wer ein 2019er oder 2020er Smartphone kauft, hat aber sehr sehr gute Chancen auf Android 11.

Huawei:

Honor

Motorola









Nokia

OnePlus

Oppo

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

Samsung

Sony









Xiaomi

Pixel-Smartphones

Google wird alle Pixel-Smartphones außer der ersten Generation mit Android 11 versorgen. Für die Pixel 2-Smartphones wird es bereits das letzte Update sein, allerdings ist es auch 2017 erschienen und ist somit in puncto Betriebssystem-Version bis Herbst 2021 auf dem neuesten Stand. Details zu den Google-Updates gibt es in diesem Artikel.

Sobald sich der erste Hersteller offiziell zu Wort meldet, werden wir euch natürlich zeitnah darüber berichten. Meist folgen dann innerhalb weniger Tage auch weitere Hersteller mit ihren Ankündigungen. Gerade in den nach wie vor strengen Corona- und Home Office-Zeiten sollte man aber in diesem Jahr aber trotz aller Google-Technologien etwas mehr Geduld aufbringen müssen.

» Android 11: Alle bisher bekannten Neuerungen

» Android 11: Der offizielle neue Zeitplan

[PCWelt]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren