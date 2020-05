Android 11: Erste Beta-Version dürfte sich verschieben – Google lädt zum Beta Launch Event im Juni (Video)

Normalerweise stellt Google auf der Entwicklerkonferenz Google I/O eine neue Android-Version bzw. die erste Beta vor – aber in diesem Jahr läuft es aufgrund der Umstände bekanntlich etwas anders. Jetzt hat Google versehentlich zu einer Android 11 Beta Launch Show geladen, in derem Rahmen die erste Beta von Android 11 vorgestellt werden soll. Das ist gleich in mehrfacher Hinsicht überraschend.



Vor einigen Tagen wurde die dritte Android 11 Developer Preview veröffentlicht und eigentlich warten wir jetzt nur darauf, dass Google den Startschuss für die erste Beta gibt, die als Nächstes auf dem engen Zeitplan steht. Doch nun scheint man erstmals davon abzuweichen und die erste Beta zu verschieben bzw. möglicherweise eine weitere halbe Developer Preview einzuschieben. Darauf weist zumindest eine Einladung hin.

Google lädt zu einer Android 11 Beta Launch Show am 3. Juni 2020 – also in gut einem Monat. Im Rahmen dieses Online-Events dürften die erste Android 11 Beta vorgestellt und die wichtigsten Neuerungen gezeigt werden. Wie diese Show ablaufen wird und um welche Art Event es sich handelt, nach dem enttäuschenden Stadia Connect sind die Erwartungen ja nicht wirklich hoch, lässt sich schwer sagen. Hier das Video zur Veranstaltung.

Die dazugehörige Webseite unter dieser URL wurde nach wenigen Minuten wieder Offline genommen, was dafür spricht, dass die Einladung zu früh versendet worden ist. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass das Datum noch nicht ganz final ist bzw. es vorab noch weitere Informationen zu einem neuen Zeitplan gibt. Ursprünglich war die erste Android 11 Beta für Mai geplant, so will es zumindest der offizielle Zeitplan. Dass sich der Release nun ebenfalls verschiebt und vom August in den September oder noch später wandert, ist nicht ausgeschlossen.

Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden, wie es mit Android 11 weiter geht bzw. welche Informationen vorab zu diesem kleinen Event durchsickern werden. Dass man für die Beta etwas mehr Aufmerksamkeit haben möchte, spricht zumindest dafür, dass es noch einige große Neuerungen gibt.

» Android TV: Google TV kommt wohl zurück – das Smart TV-Betriebssystem soll wieder umbenannt werden

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren