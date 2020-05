Android TV: Google TV kommt wohl zurück – das Smart TV-Betriebssystem soll wieder umbenannt werden

Googles Betriebssystem für Smart TVs, Android TV, könnte in wenigen Tagen durch die erwartete Vorstellung des neuen Chromecast einen starken Schub erhalten und weiter an Bedeutung gewinnen. Kurz zuvor gibt es nun Spekulationen darüber, dass das Betriebssystem einen neuen Namen erhalten wird, der einigen Nutzern vielleicht noch sehr gut bekannt sein könnte. Android TV soll in Google TV umbenannt werden.



Googles Marketing scheint in diesen Tagen etwas aufzuräumen, denn es wurden und werden einige Produkte umbenannt. Erst vor wenigen Wochen wurde Hangouts Meet zu Google Meet , in der vergangenen Woche gab es einen neuen Namen für Wear OS und der Messenger Android Messages hat seit der zehnten Umbenennung ohnehin keinen echten Namen mehr. Jetzt dürfte Android TV das gleiche Schicksal blühen.

Laut einer nicht näher genannten Quelle von 9to5Google soll das Betriebssystem Android TV schon sehr bald einen neuen Namen erhalten und künftig unter dem Markennamen Google TV auftreten. Ein konkreter Grund wird nicht genannt, der neue Chromecast sowie der starke Fokus auf das Smart Home könnte aber ausschlaggebend sein. Ein Chromecast mit Android TV könnte die Nutzer möglicherweise verwirren, was durch einen Chromecast mit Google TV weniger der Fall wäre. Aber auch die Tatsache, dass die Marke „Android“ im Smart Home keine Rolle spielt, sondern nur „Google“ und „Nest“, könnte ein logischer Grund sein.

Eine Umbenennung wäre nicht weiter überraschend, der neue Name hingegen schon. Denn das Betriebssystem ist vor vielen Jahren als Google TV gestartet und hat sich als großer Flop erwiesen, den man erst mit einem vollständigen Neustart und einem neuen Namen wieder ausmerzen konnte. Es wäre eine Rückkehr zu den Wurzeln, auch wenn viele Nutzer daran vielleicht noch schlechte Erinnerungen haben.

Sollte es zu der Umbenennung kommen, dürfte sie schon in den nächsten Tagen angekündigt werden. Denn zuerst den Chromecast mit Android TV einzuführen und dann die Marke zu tauschen wäre wohl wenig sinnvoll. Aber bei Google kann man ja nie wissen…

