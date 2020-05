Android TV: Googles Smart TV-Betriebssystem soll eine neue Oberfläche erhalten & neuer Name für Chromecast

Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass es bei Googles Betriebssystem Android TV größere Änderungen geben wird – und das offenbar auf allen Ebenen. Ein neuer Bericht besagt nun, dass das Betriebssystem eine völlig neue Oberfläche erhalten wird und gleichzeitig die Hardware-Anforderungen stark senken wird. Damit soll die Plattform flexibler und für viele TV-Hersteller attraktiver werden.



Im vergangenen Jahr ist eine Android TV-Roadmap geleakt worden, die größere Änderungen auf der Plattform verraten hat, die aber nicht ins Detail gegangen sind. Langsam setzt sich aber ein Gesamtbild aus den einzelnen Puzzleteilchen zusammen, das durchaus sinnvoll ist und der Plattform zu neuen Ruhm verhelfen könnte. Als erstes natürlich die Fusion mit dem Chromecast und die erst seit gestern bekannte Umbenennung zu Google TV

Bei Android TV bzw. möglicherweise schon bald Google TV wird sich schon bald sehr viel tun. Zwar sind es derzeit nur Gerüchte mit unbekanntem Wahrheitsgehalt, aber dennoch dürfte so einiges daran sein. Wie nun bekannt wurde, soll sich die TV-Plattform zukünftig stärker auf Inhalte und nicht mehr auf Apps konzentrieren. Diese sollen zwar nach wie vor zur Verfügung stehen, aber dem Nutzer nicht mehr als Erstes präsentiert werden.

Android TV will get a new user interface that will put a bigger emphasis on individual movies and TV shows.