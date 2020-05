Android: Samsung & Xiaomi dominieren – das sind die meistverkauften Android-Smartphones in Q1 2020

Der globale Smartphone-Markt ist im ersten Quartal stark eingebrochen und hat schon deutlich bessere Zeiten gesehen – natürlich auch bedingt durch die Auswirkungen der Coronakrise. Jetzt gehen die Marktforscher von Strategy Analytics noch etwas weiter ins Detail und haben eine Liste mit den sechs weltweit meistverkauften Android-Smartphones im ersten Quartal 2020 aufgestellt. Für Samsung ein lachendes und ein weinendes Auge.



Jahrelang hat der Smartphone-Markt ein großes Wachstum versprochen, doch die Zeiten der zweistelligen Zuwächse sind längst vorbei und die Coronakrise dürfte wohl dafür sorgen, dass auch in den nächsten Quartalen eher ein Minus vor den wachsenden Zahlen stehen wird. Im ersten Quartal war noch Samsung der große Verlierer, im zweiten Quartal könnte es dann möglicherweise Huawei hart treffen , das nun ein weiteres Jahr ohne Google-Dienste auskommen muss.

Die Marktforscher von Strategy Analytics haben sich die globalen Smartphone-Verkäufe im ersten Quartal 2020 angesehen und eine Topliste der sechs meistverkauften Smartphones aufgestellt. Überraschenderweise wir das Ranking von nur zwei Herstellern abgedeckt, deren Vorzeichen unterschiedlicher kaum sein könnten: Smartphone-Pionier Samsung mit dem heftigen Quartalsverlust und Noch-immer-Boomer Xiaomi mit einem großen Quartalsgewinn. Vom Spitzenreiter Samsung Galaxy A51 wurden insgesamt sechs Millionen Einheiten verkauft.

Das sind die sechs meistverkauften Android-Smartphones

Die Preise in Klammern entsprechen dem aktuellen Verkaufspreis bei Amazon. Wie sehr gut zu sehen ist, sind die Geräte der unteren Preisklassen aktuell sehr populär und werden lediglich durch das in der Premium-Klasse angesiedelte Galaxy S20+ ergänzt, das immerhin den dritten Platz einnehmen konnte. Dass sich kein Huawei-Gerät in den Top 6 befindet, lässt vielleicht schon für die nächsten Quartale tief blicken.

» Huawei: Ein weiteres Jahr ohne Googles Android & Play Store – Donald Trump verlängert US-Bann bis Mai 2021

[Strategy Analytics]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren