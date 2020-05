Android 11: Das sind die wichtigsten Neuerungen und Änderungen aus den vier Developer Previews (Galerie)

In diesen Tagen hätten wir eigentlich mit der ersten Android 11 Beta gerechnet, doch Google hat vor wenigen Tagen nicht nur einen neuen Zeitplan veröffentlicht, sondern auch die mittlerweile vierte Android 11 Developer Preview zum Download angeboten. Weil sich allein in diesen Preview-Versionen schon so viel getan hat, fassen wir noch einmal alle wichtigen Neuerungen zusammen, auf die sich die Nutzer der ersten Beta bald freuen dürfen.



Google bringt mit jeder Android-Version zahlreiche Neuerungen in das Betriebssystem, die zum Teil ganze Betriebssystem-Generationen prägen, wie etwa die noch recht junge Gestensteuerung und der Dark Mode oder einfach den Komfort für den Nutzer immer weiter steigern sollen – man denke nur an die umfangreichen Anpassungen der Benachrichtigungen der letzten Jahre. Auch mit Android 11 wird diese Geschichte fortgesetzt, von der wir schon jetzt sehr viele Kapitel kennen.

Für die Vorstellung der ersten Android 11 Beta lädt Google zu einem Android Launch Event, sodass wir davon ausgehen dürfen, dass nach den vier Entwickler-Versionen weitere größere Verbesserungen in das Betriebssystem kommen. Worum es sich dabei handeln könnte, oder ob nur erneut die bereits bekannten Änderungen der Developer Previews offiziell gezeigt werden sollen, lässt sich aktuell noch nicht sagen.

Wir wollen in diesem Artikel noch einmal die wichtigsten Neuerungen aller vier Developer Previews zusammenfassen, auf die sich interessierte Pixel-Nutzer im nächsten Monat bei der ersten Beta freuen dürfen. Beachtet bitte, dass es nur eine Auswahl und keine komplette Auflistung ist. Deutlich längere Listen findet ihr in den Links am Ende des Artikels.

Zeitgesteuerter Dark Mode

Mit Android 10 wurde der systemweite Dark Mode eingeführt und mit Android 11 wird der Funktionsumfang weiter ausgebaut. Im neuen Betriebssystem soll es möglich sein, den Dark Mode zu bestimmten Zeiten automatisiert zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Ein moderner Tag-Nacht-Modus.

Scoped Storage

Google führt mit Android 11 das Scoped Storage ein. Das bedeutet, dass Apps zukünftig nicht mehr auf alle Daten zugreifen können, sondern ihre ganz eigene Sandbox erhalten und aus dieser nur schwer ausbrechen können. Das ist sehr kompliziertes und auch ein kontrovers diskutiertes Thema, über das wir im Vorfeld schon sehr ausführlich berichtet hatten. Alle Details dazu findet ihr in diesem Artikel.









Neue Motion Sense-Geste für Pixel 4

Pixel 4-Nutzer dürfen sich freuen: Mit Android 11 kommt eine neue Motion Sense-Geste auf das Smartphone. Diese kann durch das Halten der Hand über das Display einen aktuellen Musiktitel pausieren bzw. wieder abspielen. Auch in diesem Fall nur eine nette Spielerei, aber schön, dass das Feature etwas erweitert wird.

Bluetooth im Flugzeugmodus

Der Flugzeugmodus trennt standardmäßig alle Verbindungen, darunter seit Beginn an auch die Bluetooth-Verbindung. Weil das in Zeiten kabelloser Kopfhörer aber nur wenig komfortabel ist, hat man diese Entscheidung überdacht. Ab sofort bleibt Bluetooth von der Aktivierung des Flugzeugmodus unberührt.

Screenshots & Screen Recorder

Screenshots sind bei Android 11 ein großes Thema. Mit jeder Developer Preview, mit Ausnahme der vierten, gab es Verbesserungen in diesem Bereich. Google spendiert diesem Feature eine ganz neue Oberfläche (siehe oben) und ermöglicht die schnellere Verwendung des aufgenommenen Bildes. Außerdem sollen bis zur finalen Version die Scrolling Screenshots unterstützt werden, die sich in der zweiten Developer Preview bereits erstmals gezeigt haben. zu guter Letzt erhält Android 11 auch einen nativen Screenrecorder, mit dem sich ein Video der Oberfläche aufnehmen lässt.

Benachrichtigungen

Es wird weiter an den Benachrichtigungen geschraubt, die jedes Jahr mit immer neuen Funktionen ausgestattet werden. Als Erstes wird es automatische Kategorien geben, die dafür sorgen sollen, dass Nachrichten aus Messengern oder E-Mails ganz oben aufgelistet werden sollen. Unabhängig davon, wann diese eingegangen sind. Außerdem wird es einen deutlich aufgehübschten Verlauf geben, mit dem ihr sehr leicht auf alle bereits entfernten Benachrichtigungen zugreifen könnt, was bisher nur über Umwege oder externe Apps möglich ist. Als Letztes wird es weitere kosmetische Änderungen mit größeren Icons geben.

Neue Displayformen

Wichtig für Entwickler: Android 11 bekommt eine verbesserte Unterstützung für spezielle Displayformen. Damit sind Abrundungen, ungewöhnliche Formen, Löcher im Display und Ähnliches gemeint, das von Apps sehr leicht abgefragt und entsprechend bei der Darstellung der Oberfläche beachtet werden kann. Außerdem werden Entwickler die Möglichkeit haben, alle diese Displayformen über die Entwickleroptionen zu testen.

Apps verlieren Berechtigungen

Werden Apps längere Zeit nicht benutzt, verlieren sie nun automatisch alle Berechtigungen. Alle Informationen dazu in diesem Artikel.









Smart Home-Steuerung

Das Power-Menü wurde erst kürzlich mit einem Pixel Feature Drop durch Google Pay erweitert und nun bekommt es schon eine weitere Funktion, die an dieser Stelle sehr praktisch sein kann: Seit der Android Developer Preview 2 finden sich dort Hinweise auf eine Smart Home-Steuerung, mit der sich einzelne Geräte einschalten oder ausschalten lassen.

Task Manager

Die Designer schrauben am Task Manager und bringen neue Möglichkeiten in die Übersicht der im Hintergrund ausgeführten Apps. Seit der DP 3 lässt sich eine zuvor geschlossene App wiederherstellen und mit der Developer Preview 4 wird die Textauswahl an dieser Stelle dadurch vereinfacht, dass alle dargestellten Texte automatisch markiert werden. Screenshots findet ihr in den verlinkten Artikeln.

Chat Bubbles

Die Chat Bubbles gehören zu den größten Änderungen in Android 11 und dürften nach einer langen Testphase von Android 9 über Android 10 bis Android 11 nun endlich aktiviert werden. Zumindest werden Nutzer seit der DP3 über das neue Feature informiert.

Gesten-Sensitivität

Die neuen Einstellungen zur Gesten-Sensitivität für das Wischen von der Seite des Displays sind seit der DP3 für beide Seiten separat verfügbar. Praktisch, weil die meisten Nutzer ihr Smartphone wohl mit einer Hand bedienen und somit nicht auf beiden Seiten die gleiche Intensität auf das Display bringen.

Neue Icon-Formen

Google führt mit Android 11 DP4 weitere Icon-Formen ein, die in den Launchern auswählbar sein können: Diese müssen natürlich den Anspruch erfüllen, sowohl visuell einen guten Eindruck zu machen als auch nicht zu viel vom eigentlichen Icon bzw. dessen Hintergrundfarbe abzuschneiden. Auf obigem Screenshot seht ihr die neuen Formen, wobei gerade die letzte wohl eher als „Special Interest“ gewertet werden muss und nur auf passenden Homescreens eine gute Figur machen dürfte. Gut möglich, dass bis zur finalen Version nicht alle Formen mit an Bord bleiben werden.









Bild-in-Bild Verbesserungen

Die Bild-in-Bild Funktion des Betriebssystems wird überarbeitet und bietet zukünftig flexiblere Möglichkeiten zur Positionierung des eingeblendeten Bildes des Videoplayers. Das Bild lässt sich seit der vierten Developer Preview frei verschieben und in der Größe ändern, was wohl zu einer höheren Akzeptanz dieser Funktion führen soll. Fehlt ja fast nur noch, dass ein zweites Bild eingeblendet werden kann – aber das wäre dann vielleicht doch zu viel des Guten 😉

—

Man kann schon sagen, dass auch mit Android 11 ordentlich was vorangeht, aber bisher gibt es noch keine wirklich großen Schritte, auf die die Android-Welt gewartet hat. Warten wir also auf die erste Beta, die neben der ersten Developer Preview meist die größten Sprünge verspricht. Beachtet bitte, dass nicht alle in den ersten Preview-Versionen gezeigten Neuerungen auch ihren Weg in die erste Beta oder finale Version finden müssen. Manches funktioniert nicht, wird überarbeitet oder dann doch erst für Android 12 aufgespart.

