Pixel 4a: Zahlreiche geleakte Fotos sollen das neue Google-Smartphone in voller Pracht zeigen (Galerie)

In knapp zwei Monaten wird Google aller Voraussicht nach die Pixel 4a-Smartphones vorstellen, an deren Erscheinen trotz Absage der Google I/O 2020 ziemlich sicher nicht gerüttelt wird. In den vergangenen Wochen gab es schon zahlreiche Leaks rund um die Smartphones und nun soll das Pixel 4a erstmals in den Händen eines Leakers aufgetaucht sein. Eine Reihe von Fotos zeigen das neue Google-Smartphone und bestätigen wohl die vorab geleakten Bilder.



Google wird in diesem Jahr zwei neue Pixel-Generationen vorstellen, soviel ist schon einmal sicher. In wenigen Monaten kommen rund um den abgesagten Google I/O Termin die Pixel 4a-Smartphones und aller Voraussicht nach weiterhin im Herbst die Pixel 5-Smartphones. Obwohl beide Smartphone-Generationen gut sechs Monate auseinanderliegen, war das Pixel 5 in puncto Leaks fast schon führend. Jetzt holt das Pixel 4a wieder auf.





Im Internet sind nun zahlreiche Fotos des Pixel 4a aufgetaucht, die Googles neues Smartphone etwa zwei Monate vor dem Release zeigen sollen. Das solltet ihr als Erstes bei diesen Bildern bedenken, denn die Fotos sehen doch stark nach einem privaten Umfeld und weniger einem Fabrikgebäude aus, was in der aktuellen Phase doch noch etwas überraschend wäre. Auf den Bildern sehen wir das Pixel 4a von allen Seiten.

Das Design ist nicht überraschend, denn schon in den vorherigen Leaks war zu sehen, dass Google auf den oberen Rahmen um das Display verzichtet und die Kamera direkt in das Display integriert – so wie etwa auch beim Samsung Galaxy S20 und vielen weiteren modernen Smartphones der Fall ist. Das bedeutet natürlich auch, dass auf die zahlreichen Sensoren über dem Display verzichtet wird. Bestätigt wird das durch den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Hier nun eine kleine Galerie aller geleakten Fotos.













Ob diese Fotos nun das echte Smartphone zeigen oder sich jemand etwas Mühe mit Photoshop gegeben hat, lässt sich schwer sagen. Das Design deckt sich natürlich mit den vorherigen Leaks – alles andere wäre auch eine große Überraschung. Dass die Bilder im privaten Umfeld aufgenommen worden sind und dennoch eine solch schlechte Qualität aufweisen, macht zumindest stutzig. Dennoch dürften wir hier zumindest einen ersten Blick auf ein sehr ähnliches Smartphone werfen.

Ein Blick auf das Datum auf dem Display verrät, dass die Fotos schon vor einer Woche entstanden sind. Ob nun echt oder fake, die Fotos zeigen meiner Meinung nach sehr gut auf, dass das Pixel 4a zumindest in puncto Design der Totengräber des Pixel 4 wird. Technisch wird es zwar nicht vollständig mithalten können, aber die Optik spielt gerade bei einem Smartphone eine große Rolle. Und da sieht das Pixel 4a um Jahre moderner aus.

» Spezifikationen der Pixel 4a-Smartphones

[Sina]

