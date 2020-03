Google Play Music & YouTube Music: Lizenzprobleme als Stolperstein? Musikauswahl zum Teil unterschiedlich

Bereits seit Sommer 2018 ist Google damit beschäftigt, den Übergang von Google Play Music zu YouTube Music über die Bühne zu bringen und scheint dabei keine große Eile zu haben. Über die Gründe kann nur spekuliert werden, einer unserer Leser hat uns nun auf einen sehr interessanten Umstand hingewiesen, der eine große Rolle spielen könnte. Die beiden Plattformen verfügen aus Lizenzgründen nicht über die gleiche Musikauswahl.



Global betrachtet spielt Google im Streamingmarkt keine wichtige Rolle, denn mit 20 Millionen Abonnenten liegt man weit hinter der Konkurrenz zurück und angesichts der Reichweite der zahlreichen Google-Plattformen könnte man sich eigentlich sehr viel mehr erwarten. Der sehr lange Umstieg von Google Play Music auf YouTube Music macht das nicht besser, denn dieser seit über 18 Monaten anhaltende Zustand schwächt sowohl die alte als auch die neue Plattform.

Lange Zeit hatten wir darüber spekuliert, dass der Upload eigener Songs bei YouTube Music ein großer Stolperstein ist, bis Google genau dieses Feature dann in der vergangenen Woche halboffiziell angekündigt und mittlerweile für viele Nutzer ausgerollt hat. Der größte Stolperstein bei der Umstellung könnte aber rein lizenztechnisch in die gleiche Richtung gehen und die Umstellung noch für längere Zeit hinauszögern. Kein Wunder, dass die Einstellung von Google Play Music verschoben worden ist.

Ein Leser hat uns darauf hingewiesen, dass die Musikauswahl bei Google Play Music und YouTube Music nicht identisch ist. Daraufhin hatte er sich an den Google-Support gewendet, der das im ersten kaum glauben konnte und dann selbst nachgehakt hat. Kürzlich kam dann die überraschende Antwort, die ihr hier erst einmal gekürzt im Original-Wortlaut lesen könnt und die unterschiedliche Musikauswahl eindeutig bestätigt.

Hi,

I received an update from the Specialists and what they advised is that not all artists or songs that are available in Google Play Music will be available in YouTube Music or YouTube because they’re 2 different platforms. They also have different licensing for the music content. I’m very sorry about this, what they advised is that if the artist is not available in the main YouTube site, it will not be available in YouTube Music.

I tried to look for the artists you provided and I couldn’t find them in YouTube. What I did is I submitted a feedback to the Content Team and I’m hoping that they will work on making more artists available in YouTube Music as soon as possible.

The YouTube Music and Play Music Team