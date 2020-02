Das Coronavirus ist seit Wochen das dominierende Thema in den Medien und längst auch in Deutschland, Österreich und Schweiz angekommen. Weil der weitere Verlauf der Ausbreitung derzeit überhaupt nicht abzuschätzen ist, werden aktuell Hunderte Messen und Veranstaltungen abgesagt – auch in der Tech-Branche. Stellt sich die Frage, ob auch Googles GDC-Auftritt sowie die wichtige Entwicklerkonferenz Google I/O in diesem Jahr vor dem Aus steht. Unwahrscheinlich ist das nicht.



Auch wenn Panik laut Medizinern und Politik noch nicht angebracht ist, steigt die Sorge vor dem Coronavirus – was natürlich auch durch die Medien immer weiter angeheizt wird. Für jeden neuen Fall hagelt es Breaking News, das in der Form natürlich zu hinterfragen ist. Aber wir wollen uns hier im GOOGLEWatchBlog mit den Auswirkungen von COVID-19 auf Google beschäftigen. Es ist gut möglich, dass auch die Google-Messen in diesem Jahr nicht stattfinden können.





Google hat vor einigen Wochen zur Entwicklerkonferenz Google I/O geladen, die wie üblich im Mai in Mountain View stattfindet und jährlich zahlreiche neue Produkte und Ankündigungen hervorbringt. Außerdem hat Google sich in diesem Jahr für eine der weltgrößten Spielmessen, der GDC, angekündigt und dürfte dort Neuerungen rund um Stadia vorstellen wollen. Die GDC wird schon im kommenden Monat in San Francisco stattfinden.

Nach aktuellem Stand werden beide Messen stattfinden, aber es ist gut möglich, dass sich das in den nächsten Tagen ändern wird. Microsoft, Amazon, Epic und einige weitere Unternehmen haben bereits mit Verweis auf das Coronavirus ihre Teilnahme abgesagt. Erst gestern hat Facebook sogar die hauseigene Developer Conference F8 für dieses Jahr abgesagt und der Mobile World Congress ist in diesem Jahr bekanntlich aus denselben Gründen ausgefallen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch Google den Auftritt auf der GDC abwinken wird oder dass die Messe gleich vollständig abgesagt wird. Wäre natürlich ein Rückschlag für viele Projekte und Unternehmen in der Spielebranche, aber natürlich geht die Gesundheit aller Teilnehmer vor.







Während das Stattfinden der GDC nicht in Googles Händen liegt, sieht das bei der Entwicklerkonferenz Google I/O natürlich ganz anders aus. Bisher gab es keinen Hinweis darauf, dass sie nicht stattfinden könnte. Doch die Absage der Facebook-Entwicklerkonferenz F8 könnte vielleicht auch Auswirkungen auf Googles Event haben. Die F8 hätte Anfang Mai in San Jose, Kalifornien, stattfinden sollen – also gerade einmal 20 Kilometer vom Google I/O-Veranstaltungsort in Mountain View entfernt und knapp eine Woche früher.

Die Absage der Facebook-Konferenz kommt ziemlich früh, aber dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass ein solches Event weit im voraus geplant werden will und bei optimaler Vorbereitung nicht erst wenige Tage vorher abgesagt werden kann. Auch die Google I/O ist eine sehr aufwendige Messe für die Journalisten aus aller Welt einfliegen – eine Absage müsste also auch hier, falls es eine geben sollte, schon in den nächsten Tagen stattfinden. Ob das Coronavirus im Mai noch ein Thema ist oder hoffentlich vollständig in den Griff bekommen wurde, kann natürlich niemand vorhersehen.

Weil mittlerweile auch große Sportveranstaltungen abgesagt wurden (Formel 1, Fußball) und sogar hinter der EM ein Fragezeichen steht, ist die Frage nach dem Stattfinden der Google I/O durchaus legitim.

Erst gestern wurde übrigens bekannt, dass Google unter anderem aufgrund des Coronavirus die Verlegung der Pixel-Produktion beschleunigt und die Aufträge für Fabriken aus China abgezogen haben soll.

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren