Android: Google rollt Februar-Sicherheitsupdate für die Pixel-Smartphones aus – erneut mit Pixel-Update

Es ist Anfang Februar und Google beginnt pünktlich wie in jedem Monat mit dem Rollout des android-Sicherheitsupdate für Februar, das wieder eine ganze Reihe von Lücken in den wichtigsten Komponenten stopft und Bugs behebt. Auch in diesem Monat gibt es wieder ein separates Pixel-Update, das sowohl Sicherheitslücken beseitgt als auch einige neue Features für die Google-Smartphones im Gepäck hat.



Stets zu Beginn der ersten Woche des Monats rollt Google das Sicherheitsupdate für das Betriebssystem Android aus, das entdeckte Sicherheitslücken stopft oder Fehler behebt, die sich im Laufe der Zeit in die Plattform geschlichen haben. Ein großer Teil dieses Pakets besteht aus Bugfixes oder gestopften Lücken in den Hardware-Komponenten – allen voran sehr häufig von Qualcomm – die an die Nutzer weitergereicht werden. Doch ein Großteil der Nutzer wird die Updates niemals bekommen.

Auch in diesem Monat wurden viele Bugs und Sicherheitslücken in Android gefunden, wobei wenig überraschend erneut die Medien-Komponente im Mittelpunkt steht und schon wieder die Ausführung von beliebigem Code ermöglicht hätte – der Klassiker, leider. Aber auch im zweiten Monat des Jahres 2020 gibt es eine ganze Reihe weiterer gestopfter Lücken in der System-Komponente sowie den Qualcomm-Komponenten. Insgesamt haben die Entwickler in diesem Monat 2 kritische sowie 24 mittelschwere Lücken gestopft.

Google veröffentlicht die Details zu den Sicherheitslücken und Bugs in den meisten Fällen erst nach dem Rollout des Updates, sodass diese in der Vergangenheit nicht ausgenutzt werden konnten, was auch in diesem Monat wie gewohnt mit Stolz vermeldet werden konnte.

The most severe of these issues is a critical security vulnerability in Media framework that could enable a remote attacker using a specially crafted file to execute arbitrary code within the context of a privileged process. The severity assessment is based on the effect that exploiting the vulnerability would possibly have on an affected device, assuming the platform and service mitigations are turned off for development purposes or if successfully bypassed.

We have had no reports of active customer exploitation or abuse of these newly reported issues. Refer to the Android and Google Play Protect mitigations section for details on the Android security platform protections and Google Play Protect, which improve the security of the Android platform.