Die Betriebssysteme der Google-Fans: So sieht die Verteilung hier im Blog aus – Chrome OS in der Nische

Seitdem Google keine aktuellen Zahlen zur Android-Verteilung mehr veröffentlicht, blicken wir hier im Blog regelmäßig in unsere eigenen Statistiken und zeigen euch, welche Android-Versionen die Google-Fans nutzen. Aber wie sieht es eigentlich mit den Desktop-Betriebssystemen aus? Weil es in den letzten Tagen Diskussionen um Chrome OS und Windows 7 gegeben hat, blicken wir nun auch einmal in diese Statistiken. Und die zeigen, zumindest bei uns, kein gutes Bild.



Es gibt viele Anlaufstellen und Statistik-Tools im Web, die regelmäßig Zahlen zur Verteilung der einzelnen Betriebssysteme, Browser und viele anderen Informationen aufbereiten. Weil wir aber eine sehr spezielle Zielgruppe haben, die zu einem Großteil aus Google-Interessierten Nutzern besteht, sind aber auch unsere Zahlen immer wieder sehr interessant und erfreuen sich, das sagen zumindest die Artikel-Aufrufe, sehr großer Beliebtheit.





Vor wenigen Tagen habe ich die These aufgestellt, dass Google mit dem Erfolg von Chrome OS nicht zufrieden sein kann und womöglich bald den Stecker ziehen und das Betriebssystem durch den Android Desktop-Modus oder gar Fuchsia ersetzen könnte. Nett ausgedrückt kann man sagen, dass ich damit etwas angeeckt bin – also schauen wir uns einfach mal die nackten Zahlen an, mit welchen Betriebssystem „ihr“ hier bei uns unterwegs seid.

Wenig überraschend ist Android auch bei uns im Blog das dominierende Betriebssystem, denn die meisten Menschen surfen eben am Smartphone und da wiederum dominiert Android. Die grob gerundete 90/10-Verteilung zwischen Android und iOS ist auch bei unseren Besuchern ablesbar. Aber schauen wir auf Chrome OS. Googles Desktop- und Tablet-Betriebssystem kommt nur auf 0,18 Prozent. Und das bei unserer Zielgruppe, in der kaum Nutzer zu finden sein dürften, die keine Google-Produkte nutzen wollen.

Auch diese Zahlen decken sich grob mit den Werten vieler Statistik-Dienste. Beachtet dabei aber, dass wir hier natürlich zu über 95 Prozent Besucher aus dem deutschsprachigen Raum haben.







Windows-Verteilung

Schauen wir uns noch die Verteilung der Windows-Versionen an, die gerade in diesen Tagen eine sehr große Bedeutung haben, weil Microsoft den Windows 7-Support eingestellt hat. Tatsächlich nutzt bei uns jeder vierte Windows-Besucher noch das nun veraltete und nicht mehr unterstützte Betriebssystem. Das ist ein relativ stabiler Wert, der sich auch in den letzten Tagen nach den vielen Clickbait-Horror-Meldungen rund um Windows 7 nicht erwähnenswert verändert hat. Detail am Rande: Im Dezember haben sich auch 4 Nutzer mit Windows 98 und 2 mit Windows 2000 auf den Blog verirrt. Windows 95 war nicht mehr anzutreffen 😉

Kein Wunder, dass Google Windows 7 noch lange Zeit unterstützt und den Chrome-Browser weiterhin aktualisieren wird. Vor allem im Hinblick darauf, dass Microsoft nun den Support für den Internet Explorer eingestellt hat, ist es vielleicht keine schlechte Idee, weiterhin den Chrome-Browser für Windows 7 zu verwenden.

Es wird interessant sein, ob Google das Betriebssystem Chrome OS irgendwann doch noch zum Wachstum führen kann, in dem man nun auch verstärkt auf Spiele setzt und sogar Steam zu Chrome OS bringen wird.

Diese Zahlen stammen aus dem Zeitraum 1. Dezember 2019 bis 17. Januar 2020 und wurden von Google Analytics anhand aller Artikel-Aufrufe ausgespuckt. Natürlich haben unsere Zahlen global keine Bedeutung, aber es sind dennoch Trends zu erkennen.

