Die beliebtesten Browser der Google-Fans: So sieht die Verteilung hier im Blog aus – MS Chromium Edge ist da

Vor wenigen Tagen hat Microsoft die finale Version des Chromium Edge veröffentlicht und wagt damit nicht nur einen weiteren Neustart des eigenen Browsers, sondern gleichzeitig einen freundschaftlichen Angriff auf Googles Chrome-Browser. Auch für Google-Nutzer könnte Microsofts Browser eine echte Alternative werden, sodass wir dessen Verbreitung in den kommenden Monaten beobachten wollen. Wir zeigen euch, mit welchen Browsern unsere Leser unterwegs sind.



Gestern haben wir mal wieder unserer Statistiken geöffnet und euch gezeigt, welche Betriebssysteme unsere Leser nutzen . Dabei hat sich das sehr eindeutige Bild ergeben, dass Android auch unter unseren Lesern das dominierende Betriebssystem ist, während das andere Google-Betriebssystem – Chrome OS – absolut keine Rolle spielt. Aber wie sieht es bei den Browsern aus? Das schauen wir uns heute im Detail an.





Microsoft hat den Chromium Edge veröffentlicht und begräbt damit auch die eigene Browserengine, die nun durch einen Chromium-Unterbau ersetzt wird. Das Google Chrome-Team zeigte sich insgesamt recht offen und zum Teil auch begeistert über den neuen Konkurrenten, der natürlich zugleich auch das Chromium-Ökosystem weiter stärkt. Schlussendlich wird Google aber hoffen, dass auch der Chromium Edge nur einen Bruchteil an Marktanteilen erobern und dem eigenen Produkt nicht gefährlich werden wird.

In den nächsten Wochen und Monaten wird es viele interessante Statistiken geben, die den Erfolg oder vielleicht auch Misserfolg des Chromium Edge untermauern sollen. Durch die Chromium-Basis ist der Microsoft-Browser vielleicht auch eine interessante Alternative für die Google-Nutzer, denen einige Restriktionen von Google vielleicht zu weit gehen, die von Microsoft anders gelöst werden. Aus ideologischer Sicht kommt man zwar vom Regen in die Traufe, aber bisher konnte der Microsoft-Browser sehr viel positives Feedback einholen.

Wir schauen nun also in unsere Zahlen und zeigen euch, welche Browser die Google-Fans derzeit nutzen. In einigen Wochen oder Monaten, je nachdem wie es sich entwickelt, werden wir erneut sehen, ob es Verschiebungen geben wird.







Desktop-Browser



Mobile Browser



Das Google Chrome hier im Blog sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Smartphone dominiert ist wohl keine große Überraschung. Der Internet Explorer auf dem zweiten Platz bei den Desktop-Betriebssystemen eigentlich auch nicht, wenn man bedenkt, dass jeder vierte Windows-Nutzer noch Windows 7 verwendet. Der Edge-Browser spielt auf dem Desktop tatsächlich bei uns schon eine recht große Rolle und es wird interessant sein, wie sich das im Laufe der kommenden Monate entwickeln wird.

Die Zahlen stammen direkt aus Google Analytics für den Zeitraum 1. Dezember 2019 bis 18. Januar 2020 und umfassen alle Artikel-Aufrufe, die von Google Analytics erfasst werden konnten. Natürlich haben die Zahlen keine globale Aussagekraft, sind aber dennoch für unsere ganz spezielle Zielgruppe sehr interessant.

