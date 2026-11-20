Der November hat seinen Zenit überschritten und hat uns auch zum vorgezogenen Black Friday wieder eine interessante Android-Woche beschert: Wir haben euch viele Android Auto-Neuerungen gezeigt, berichten über Googles erzwungene Tablet-Revolution, zeigen die Android XR Smart Glasses, listen euch die besten Apps und Spiele und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Der November hat bei Google rund um Android ordentlich etwas zu bieten, denn wir konnten bereits über die Android XR Smart Glasses berichten, große Android Auto-Neuerungen zeigen, spekulieren über die Neuerfindung der Tablets und berichten über Gboard Rambler, über die YouTube-Startseite und sehr viel mehr. Im Folgenden findet ihr wie gewohnt unseren Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Die ersten Android XR Smart Glasses

Google bringt gemeinsam mit Samsung und einigen Fashion-Partnern die ersten Android XR Smart Glasses auf den Markt. Wir zeigen euch die ersten Modelle von Gentle Monster und Warby Parker, die schon Anfang Dezember in überraschend großer Auswahl zur Verfügung stehen sollen. Es gibt einige interessante Unterschiede.

» Das sind die ersten Android XR Smart Glasses – viele neue Brillen von Warby Parker und Gentle Monster

Will Google die Tablets neu erfinden?

Google scheint die Tablets unbedingt neu erfinden zu wollen und kann daher nicht einfach ein simples Gerät auf den Markt bringen. Der Grund dürfte bei der Konkurrenzsituation mit Apple liegen – und tatsächlich erscheint diese Spekulation nachvollziehbar. Das dürfte aber auch dazu führen, dass Google noch sehr lange oder niemals ein erfolgreiches Tablet im Portfolio haben wird.

» Google will die Android-Tablets wohl ganz neu erfinden









Gboard revolutioniert Spracheingabe

Mit Gboard Rambler ist vor wenigen Tagen eine echte Revolution bei der Spracheingabe gestartet, die bisher nur für englischsprachige Pixel-Nutzer zur Verfügung stand. Bei diesem Tool werden die Texte nicht mehr stumpf diktiert, sondern man erzählt es der Gemini-KI, die daraus einen fertigen Text bastelt. Dabei werden Füllwörter ignoriert, Anweisungen ausgeführt statt transkribiert und am Ende ein Text ausgespuckt, der auch wirklich vorzeigbar ist.

Schaut euch das im Video einmal an, das im Artikel eingebunden ist – eine wirklich beeindruckende Technologie, die das Diktat eher in einen Prompt verwandelt.

» Das ist das neue Gboard Rambler – revolutioniert die Android-Spracheingabe

Neues im Android Auto Launcher

Der Android Auto Launcher wird größere Updates erhalten, die sich schon jetzt immer wieder in Teardowns und sogar auf Screenshots zeigen. Es wird einen neuen Launcher geben, dieser hört aktuell auf die Bezeichnung Cielo, und auch flexible Widgets sollen auf der Infotainment-Plattform einziehen. Wir zeigen euch im ersten verlinkten Artikel alle Informationen.

Das ist aber nicht alles, denn außerdem steht ein neues helles Design in den Startlöchern, das die Nutzer optional aktivieren können. Wie dieses aussieht, haben wir euch bereits auf vielen Screenshots gezeigt, wie ihr im zweiten Artikel findet.

» Android Auto bekommt einen ganz neuen Launcher – alle Infos

» Android Auto bekommt neue Oberfläche im hellen Design – alle Screenshots

YouTube-Startseite für Android reparieren

Google hat der YouTube-Startseite einen ganz neuen Anstrich verpasst, der sich vor allem auf einen KI-generierten Feed konzentriert und die abonnierten Kanäle vollständig verbannt. Wir zeigen euch, wie ihr die Auflistung der abonnierten Kanäle zurückbekommen könnt. Dazu braucht es keine zusätzliche App oder Tricks, sondern nur eine gut versteckte Verknüpfung.

» So könnt ihr jetzt die YouTube-Startseite in der Android-App reparieren – bringt Abos zurück









Fast Switch für schnelle Telefonnummer-Mitnahme

Google arbeitet an einer Fast Switch-Funktion, mit der die Nutzer ihre Telefonnummer flexibler als bisher verwenden können sollen. Diese Funktion ermöglicht es, eine Telefonnummer von einem Gerät an das andere zu senden – und das „Fast“, also schnell – sodass beide dieselbe Telefonnummer haben können. Der Wechsel soll automatisch geschehen und dafür sorgen, dass die Nutzer immer auf ihrem aktiv genutzten Smartphone erreichbar sind.

» Google bringt Fast Switch-Funktion für schnelle Mitnahme der Telefonnummer zu Android

Neues Backup für Android-Messenger WhatsApp

Meta spendiert dem Messenger WhatsApp nach vielen Jahren eine eigene Backup-Lösung. Statt den Nutzern nur das Backup auf Google Drive zu bieten, dessen benötigter Speicherplatz vom Kontingent abgezogen wird, lassen sich jetzt auch die Meta-Server auswählen. Funktional gibt es dabei keinen Unterschied, doch es kommt eine Verschlüsselung zum Einsatz, die Speicherplatz-Verhältnisse sind anders und einiges mehr. Wir zeigen euch, wie sich diese Backup-Lösungen insgesamt unterscheiden.

» WhatsApp startet jetzt eigenes Android-Backup ohne Google Drive

Neue App-Icons für den Android-Homescreen

Die wichtigsten Google-Apps für die Kommunikation mit anderen Nutzern erhalten jetzt neue Icons. Sowohl Google Telefon als auch Google Messages und Google Kontakte bekommen das visuelle Update spendiert, das die Darstellung auf dem Homescreen doch deutlich sichtbar verändert. Das dürften viele Nutzer in den letzten Tagen vielleicht schon bemerkt haben.

» Google startet neue App-Icons für den Android-Homescreen









Google Play best of 2026

Das Team des Google Play Store hat wieder die besten Apps und Spiele des Jahres 2026 gekürt. Herausgekommen sind interessante Auflistungen der besten Android-Apps des Jahres 2026 sowie der besten Android-Spiele des Jahres 2026. Darunter sind sowohl einige bekannte Titel als auch viele Anwendungen, die vielleicht nicht jedem geläufig sind und durchaus einen Blick vertragen können. Gerade dann, wenn es sich um die Gratis-Titel handelt.

» Das sind die besten Android-Apps des Jahres 2026

» Das sind die besten Android-Spiele des Jahres 2026

Letzte Aktualisierung am 19.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.