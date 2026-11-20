Google wirft mittlerweile im Wochentakt neue KI-Modelle rund um Gemini auf den Markt und macht es selbst interessierten Nutzern nicht leicht, den Überblick zu behalten. Das scheint wohl auch intern zu gelten, denn in dieser Woche ist das Ganze ein wenig eskaliert: Das vor gerade einmal vier Wochen gestartete Gemini 4 Argon ist schon nicht mehr verfügbar und hat somit wohl den Rekord des am kürzesten „lebenden“ KI-Modells.



Erst vor wenigen Wochen hat Google bei den KI-Modellen umgebaut und gibt den Gemini-Modellen jetzt Namen, mit denen sich die Nutzer wohl leichter als mit Versionsnummern identifizieren können. Das ist im ersten Moment sicherlich richtig, doch in der Google-Umsetzung wird das schon wieder schwierig: Denn man ändert die Liste der verfügbaren Modelle so schnell, dass einem die Ohren schlackern und selbst Tech-interessierte kaum mitkommen können.

Zunächst wurde Gemini 4 Argon als Flaggschiff-Modell gestartet, nur zwei Wochen später kam das noch stärkere Gemini 4 Carbon und wenige Tage danach folgte schon das Standardmodell Gemini 4 Hydrogen, das das zuvor genutzte Flash ersetzt. Dabei hätte man es belassen können: Hydrogen, Argon, Carbon – in aufsteigender Reihenfolge. Doch in dieser Woche hat man auch noch Gemini 4 Neon gestartet, das jetzt zum Standardmodell wird.

Halten wir also fest: Argon war für eine Woche das stärkste Modell, noch vor Pro. Dann kam Carbon und verdrängte Argon auf den Platz des zweitstärksten Modells. Hydrogen hat dann die bisher verfügbaren Flash und Flash Lite verdrängt, was die Namensgebung für den Durchschnittsnutzer schon schwer gemacht hat. Und in dieser Woche hat Neon das vor vier Wochen gestartete (!) Argon, das offenbar schon wieder Geschichte ist. Rhetorische Frage: Weiß Google eigentlich selbst noch, was man da tut?

Natürlich kann man den Überblick bewahren, jetzt heißt es Hydrogen, Neon, Carbon. Aber sollen wir uns das merken – gilt das nächste Woche auch noch? Im Hintergrund kann man natürlich permanent Veränderungen vornehmen, doch wenn sich die Nutzer an die Namen gewöhnen sollen, sollte man sie vielleicht nicht im Wochentakt ändern und in ihrer Wertigkeit verschieben…

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