Gemini 4 Hydrogen: Googles neues KI-Modell startet in der Websuche – bringt Neues in den KI-Modus (Video)

Google hat das neue KI-Modell Gemini 4 Hydrogen vorgestellt, das ab sofort als Standardmodell für viele Nutzer und in den meisten Produkten zum Einsatz kommt. Dazu gehört auch die Verwendung im KI-Modus der Google Websuche, sodass es praktisch vom Start weg zum meistgenutzten KI-Modell aus dem Hause Google wird. Wir zeigen euch die wichtigsten Stärken.



Die vierte Gemini-Generation hat mehrere neue Modell hervorgebracht, die wir euch hier im Blog natürlich schon ausführlich vorgestellt haben: Dazu gehört das neue Gemini 4 Argon, das starke Gemini 4 Carbon und das Einsteigermodell Gemini 4 Hydrogen. Letztes ersetzt das bisher sehr populäre Gemini Flash und steht für alle Nutzer bereit – auch in den Gratisvarianten.

Das KI-Modell ersetzt auch in der Websuche die bisher genutzte Flash-Variante, sodass es ab sofort das Standardmodell ist. Innerhalb der Google-Suche verarbeitet man nun komplexe, mehrteilige Fragen, natürliche Formulierungen und spezifische Anfragen (inklusive Tippfehlern) präziser und befolgt Anweisungen genauer. Das System führt simultane Abfragen zu relevanten Unterthemen durch, um eine breitere und passgenauere Auswahl an Webseiten und Quellen zu verlinken.

Im obigen Video könnt ihr ein Beispiel sehen, bei dem Gemini 4 Hydrogen zum Einsatz gekommen ist. Der Unterschied zum bisher genutzten zeigt sich nicht nur an der Qualität und dem Umfang, sondern auch der medialen Umsetzung: Antworten werden anpassungsfähig und übersichtlich dargestellt – mit mehr Bildern, Vergleichstabellen, strukturierten Formaten und maßgeschneiderten Tools. In allen unterstützten KI-Sprachen sollen nuanciertere und hilfreichere Antworten geliefert werden

Das Gemini 4 Hydrogen Upgrade ist ab sofort global für alle Nutzer in die Google-Suche integriert.

» Gemini 4 Hydrogen: Google veröffentlicht ganz neues KI-Modell für alle Nutzer – ersetzt Flash in allen Produkten

» Gemini Omni Flash: Googles neuer KI-Videogenerator macht große Fortschritte – Alles im Überblick (Videos)

» Gemin Omni Flash: Google zeigt viele beeindruckende Beispiele – das kann der KI-Videogenerator (Videos)

Letzte Aktualisierung am 15.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.