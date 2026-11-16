Google Health: Großes Update bringt jetzt umfangreiche Neuerungen zu Vitaltracking, Medizindaten und mehr

Google spendiert der Plattform Google Health nach einer etwas längeren Pause wieder ein großes Update, das viele Neuerungen und ein umfangreiches Paket rund um Gesundheit und Fitness mitbringt. Es gibt Verbesserungen zur Aktualisierung von Medizindaten und Patientenakten, Aktualisierungen für die Gesundheitsüberwachung, ein Blutdruck-Tracking und vieles mehr. Aber auch die Bereiche Ernährung und Gesundheitscoach werden angegangen.



Rund um die Plattform Google Health hat es in diesem Jahr enorme Updates gegeben, die vor allem mit der starken Gemini-KI im Zusammenhang stehen und natürlich auch mit dem Start der beiden Fitnesstracker Fitbit Air und Fitbit Edge. Jetzt geht es auch an der Basis weiter voran, sodass man das Tracking von Gesundheitsdaten, Ernährung, der Patientenakte und einigem mehr verbessert. Im aktuellen Update gibt es viele Verbesserungen, die ihr in der folgenden Auflistung verfolgen könnt:

Aktualisierungen der Patientenakten Medizinische Daten in England: Wenn Sie medizinische Daten in England haben, können Sie diese von vielen NHS-Hausarztpraxen und einer wachsenden Anzahl von NHS-Krankenhäusern und Einrichtungen der Sekundärversorgung synchronisieren, indem Sie Ihre Google Health App mit unserem Partner Patients Know Best verbinden. Tippen Sie dazu auf Ihr Profilsymbol, dann auf „Medizinische Daten“ und wählen Sie anschließend den Anbieter „NHS Records (England) via Patients Know Best“ aus. Erlauben Sie dann die Synchronisierung.

Wenn Sie medizinische Daten in England haben, können Sie diese von vielen NHS-Hausarztpraxen und einer wachsenden Anzahl von NHS-Krankenhäusern und Einrichtungen der Sekundärversorgung synchronisieren, indem Sie Ihre Google Health App mit unserem Partner Patients Know Best verbinden. Tippen Sie dazu auf Ihr Profilsymbol, dann auf „Medizinische Daten“ und wählen Sie anschließend den Anbieter „NHS Records (England) via Patients Know Best“ aus. Erlauben Sie dann die Synchronisierung. Function Health: Sie können jetzt Labordaten von Function Health mit der Google Health App synchronisieren, indem Sie bei der Einrichtung Ihrer Patientenakte „Function Health“ auswählen, wenn Sie nach Ihrem Anbieter suchen. Aktualisierungen zum Zyklustracking Schwangerschaftsprotokollierung und -verfolgung: Sie können Ihre Schwangerschaft jetzt direkt in der Google Health App über Ihre Zyklus-Einstellungen oder per Chat mit Ihrem Google Health Coach (für Premium-Abonnenten) ² protokollieren. Dabei werden Ihre Zyklusvorhersagen und Periodenbenachrichtigungen automatisch pausiert und Ihre Zyklusseite zeigt die aktuelle Schwangerschaftswoche an. Premium-Abonnenten profitieren außerdem von personalisierten Coach-Gesprächen und personalisierten Feed-Karten-Einblicken.









Aktualisierungen zur Gesundheitsüberwachung Verbesserte Glukosevisualisierung: Wir haben eine neue Glukosevisualisierung eingeführt, die protokollierte und verfolgte Ereignisse (Sport, Schlaf, Ernährung) im Diagramm anzeigt. Sie können Ereignisse auch direkt im Diagramm protokollieren. Weitere Informationen finden Sie im Bereich „Stoffwechselgesundheit“ auf der Registerkarte „Gesundheit“.

Wir haben eine neue Glukosevisualisierung eingeführt, die protokollierte und verfolgte Ereignisse (Sport, Schlaf, Ernährung) im Diagramm anzeigt. Sie können Ereignisse auch direkt im Diagramm protokollieren. Weitere Informationen finden Sie im Bereich „Stoffwechselgesundheit“ auf der Registerkarte „Gesundheit“. Blutdruck-Tracking: Sie können Ihre Blutdruckwerte jetzt manuell erfassen oder über Apple Health oder Health Connect mit anderen Apps synchronisieren. Ihre Blutdruckdiagramme finden Sie im Tab „Gesundheit“ unter „Herz“. Um einen neuen Wert manuell zu erfassen, tippen Sie im Tab „Heute“ auf das Symbol „+Protokollieren“ und wählen Sie „Blutdruck“. Alternativ können Sie Ihren Blutdruck auch per Chat mit Ihrem Google Health Coach erfassen (für Premium-Abonnenten) Ernährungs-Updates Lebensmittel gruppieren: Wir haben die Gruppierung einzelner Lebensmittel verbessert, damit Sie einen besseren Überblick über Ihre Mahlzeiten erhalten. Einzelne Lebensmittel, die innerhalb desselben 60-Minuten-Fensters erfasst wurden, werden nun zusammengefasst. Resilienz-Updates Resilienzwerte: Wir haben ein Problem behoben, das zu künstlich niedrigen Resilienzwerten geführt hat. Ab dieser Woche werden die Resilienzwerte korrekt berechnet, und fehlerhafte, zuvor ermittelte Resilienzwerte werden in Kürze aktualisiert. Updates vom Gesundheitscoach Fortschritt planen: Sie erhalten jetzt personalisierte Fortschrittsübersichten² für Ihre Fitnesspläne, die Ihnen helfen, Ihre Ziele im Blick zu behalten. Schauen Sie im Fitness-Tab vorbei.

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Die neue Version der App wird seit Anfang des Monats sowohl für Android-Smartphones als auch für iPhone-Nutzer ausgerollt und war als Version 5.12 bereits bei allen Nutzern angekommen. Jetzt legt man noch einmal mit dem Bugfix-Update 5.12.2 nach, das mögliche Aussetzer bei der Aufzeichnung und Darstellung von Daten beheben soll. Solltet ihr das Update noch nicht erhalten haben, schaut mal im Play Store vorbei.

[Google Support]

Letzte Aktualisierung am 5.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.