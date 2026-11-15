Google One / Google AI: Die besten Abos im KI-Cloud-Bereich – darum bin ich sehr zufrieden (Meinung)

Wer im digitalen Alltag im Google-Universum unterwegs ist, wird irgendwann Bekanntschaft mit Google One machen, das mit einem monatlichen oder jährlichen Abo sehr viele Vorteile von Funktionen über KI bis Speicherplatz bringt. Trotz der jüngsten Umstrukturierungen dürfte für die meisten Nutzer das passende Angebot dabei sein. In diesem Artikel möchte ich ausführlich begründen, warum Google One bzw. Google AI für mich nach wie vor das stärkste Abo im Cloudbereich ist.



Grundsätzlich sind die meisten Google-Dienste kostenlos und zum größten Teil sogar frei von Werbung. Wer seine E-Mails mit GMail verwalten möchte, die Fotos mit Google Fotos sichern und den digitalen Alltag mit Drive, Keep, Kalender, Kontakte und Co bewältigen möchte, kann das vollkommen kostenlos tun. Nutzt man diese Angebot etwas intensiver, kann man allerdings schnell an die Speicherplatzgrenze von 15 Gigabyte stoßen, möchte vielleicht die eine oder andere Premium-Funktion oder vielleicht auch die Gemini-KI nutzen.

An diesem Punkt kommt sehr schnell Google One ins Spiel, das eine ganze Reihe von unterschiedlichen Abos bietet. Diese starten bei schlanken 1,99 Euro pro Monat für 100 GB Speicherplatz, gehen über 9,99 Euro pro Monat für 2 Terabyte und reichen bis weit in den dreistelligen Bereich (sowohl in puncto Speicherplatz als auch Monatspreis). Wir haben euch hier im Blog vor einiger Zeit alle Google One-Abos in der Übersicht sowie alle Google AI-Abos in der Übersicht aufgelistet.

Eine echte Unterscheidung zwischen Google One und Google AI gibt es eigentlich nicht, denn die Pakete überschneiden sich und auch die AI-Verwaltung erfolgt an zentraler Stelle unter dem Dach von Google One. Das AI-Angebot soll lediglich durch die stark erweiterte Gemini-Funktionalität hervorgehoben werden, die im One-Umfeld aufgrund der Konzentration auf den Speicherplatz vielleicht untergehen würde. Aus diesem Grund ist in diesem Artikel mit „Google One“ stets auch „Google AI“ gemeint.









Google zieht die Daumenschrauben an

Erst vor wenigen Wochen gab es große Änderungen bei den Google KI-Abos, die nicht zum Vorteil der Nutzer waren. Denn man hat die Einstiegshürden deutlich erhöht und die Modellauswahl für die kleineren Abos stark zusammengestrichen. Das kam erwartungsgemäß nicht ganz so gut an, doch mittlerweile dürfte man viele Nutzer so weit haben, dass es ihnen den Wechsel auf das nächsthöhere Abo wert ist.

Google One-Speicherplatz lohnt sich

Ich bin schon seit dem Start von Google One, und auch schon weit davor, ein aktiver Abonnenten beim Google-Speicherplatz. Damals wie heute bin ich sehr zufrieden und davon überzeugt, dass die Preis-Leistung kaum besser sein könnte. Über viele Jahre war es das 2 Terabyte-Abo für 99,99 Euro pro Jahr oder 9,99 Euro pro Monat – doch wie ich hier im Blog bereits mehrfach geschrieben hatte, ergibt ein monatliches Abo gerade bei einem Speicherplatz-Angebot in den allermeisten Fällen gar keinen Sinn. Vor einiger Zeit stand der Wechsel auf Google AI Pro für 21,99 Euro pro Monat oder 219,99 Euro pro Jahr an.

Natürlich sind das im ersten Moment stolze Preise und dennoch hatte ich niemals das Gefühlt, zu viel für den Speicherplatz oder die gebotenen Leistungen zu bezahlen. Ein lokaler Speicher wäre vielleicht günstiger, wobei dann natürlich die üblichen Backup-Sorgen dazukommen, um die man sich bei Google nicht kümmern muss. Auch dann hätte man allerdings nicht den Komfort der engen Anbindung an die Google-Dienste.

Das sichere Zweit-Backup

Die Speicherplatz-Erweiterung für die Google-Dienste spricht eigentlich für sich selbst, denn mit aktiviertem Backup bei Google Fotos, einem Google Drive mit Desktopanbindung sowie einem umfangreichen GMail-Archiv kommt man kaum drumherum. Ich schätze aber nicht nur den Speicher selbst, sondern auch die Sicherheit des Zweit-Backups sowie in weiterer Folge natürlich der Cloudvorteil mit Zugriff von allen Geräten. Natürlich sollte man die Google Cloud nicht als Backup betrachten, aber als zusätzliches Zweit-Backup eignet es sich ganz hervorragend. Dazu kommt, dass Google noch nie Daten von Nutzern „verloren“ hat – die Zuverlässigkeit ist also enorm hoch.

Familienspeicher

Der wohl wichtigste Vorteil neben dem Speicherplatz ist es für mich, dass sich der im Abo gebuchte Speicherplatz über Family Link mit der Familie teilen lässt. Es können fünf weitere Familienmitglieder dazu eingeladen werden, den verfügbaren Speicherplatz gemeinsam zu nutzen. Mit mittlerweile 5 TB Speicherplatz sind sowohl ich als auch meine Frau und unsere beiden Kinder für lange Zeit versorgt. Ich bin zwar mit weitem Abstand Hauptnutzer, aber rein rechnerisch reduziert das die Kosten-pro-Person auf gerade einmal 4,50 pro Person und Monat. Dafür haben wir alle das Foto-Backup, löschen niemals E-Mails, nutzen die Cloud-Synchronisierung von Google Drive und es bleibt sogar noch Platz für das fünfte Konto – der private Medienspeicher für den Haushalt.









Gemini, Gemini, GEMINI

Während der Speicherplatz lange Zeit das Hauptargument für ein Google-Abo gewesen ist, hat sich das in den letzten Monaten massiv gedreht. Denn Google hat die Gemini-KI so tief in viele Produkte integriert und unzählige Vorteile geschaffen, dass sich der Mehrwert der kostenpflichtigen Varianten bei aktiver Nutzung schnell zeigt. Natürlich ist der Speicherplatz nach wie vor sehr relevant, doch in den starken Gemini-Paketen ist sehr viel Speicherplatz (2 TB, 5 TB, 10 TB oder mehr) enthalten, sodass man sich darum für lange Zeit keine Sorgen machen muss.

Google hat ein starkes Bundle geschnürt

In puncto Speicherplatz hatte Google bisher kaum Konkurrenz, denn wer ohnehin im Google-Netzwerk unterwegs ist, hat keine Alternative. Im KI-Bereich sieht das etwas anders aus, sodass man sich strategisch geschickt dazu entschieden hatte, die Gemini-KI an die Speicherplatz-Abos dranzuhängen. Das hält die Nutzer im Netzwerk und senkt gleichzeitig die Einstiegshürde massiv. Das Bundle aus Speicherplatz, funktionellen Vorteilen und der Pro-Version von Gemini ist etwas, das die Konkurrenz nicht bieten kann.

Ich hatte hier im Blog schon vor einigen Wochen zusammengefasst, dass Google AI Pro zum neuen Standard-Abo wird und wie sich erst kürzlich an den Google-Quartalszahlen gezeigt hat, liege ich damit wohl gar nicht so falsch – die Abo-Einnahmen des Unternehmens sind enorm gestiegen. Fairerweise muss man aber auch dazu sagen, dass die gebotenen Vorteile für die Nutzer trotz der jüngsten Abwertung ebenfalls enorm angestiegen sind. Die Preis-Leistung stimmt.

Daher mein Fazit: Es gibt aktuell kein besseres Speicherplatz-, KI- und Dienste-Abo als Google One / Google AI. Das Gesamtpaket passt einfach und bietet den Nutzern ein Rundum-Sorglos-Paket. Ähnliches hat man auch im Medienbereich geschaffen, wie ich kürzlich in meinem Artikel über YouTube Premium als bestes Medien-Abo zusammengefasst habe.

Letzte Aktualisierung am 19.10.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.