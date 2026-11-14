Android Auto: Google arbeitet an neuem Auto-Launcher – Cielo mit flexiblen Oberflächen & Widgets (Teardown)

Rund um Googles Infotainent-Plattform Android Auto tut sich wieder etwas, und das mittlerweile auch an der etablierten Oberfläche. Schon seit längerer Zeit zeichnet sich ab, dass auch ein neuer Launcher im Gepäck sein könnte und jetzt gibt es neue Hinweise. Wir zeigen euch, was bisher über den „Cielo Launcher“ bekannt ist.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle wichtigen Neuerungen in Android Auto gezeigt, von denen vieles angekündigt ist, einige bereits ausgerollt wurde und anderes noch in den Startlöchern steht. Dazu gehört auch ein ganz neuer Launcher, der die Oberfläche stark verändern könnte. Dabei wird es mutmaßlich nicht bei einer neuen Struktur und Farbgebung bleiben, sondern auch die Gesamtdarstellung soll flexibler und leichter als bisher wirken. Schauen wir uns den aktuellen Stand in Android Auto 18.1 einmal an.

Im Quellcode der aktuellen Version von Android Auto finden sich gleich mehrere Hinweise auf ein Launcher-Projekt, das uns schon seit Monaten begleitet. Während es bisher viele Fragezeichen gab, wird es jetzt etwas konkreter: Im Sourcecode der App wird immer wieder der Cielo Launcher erwähnt, was wohl dessen interne Namensgebung ist. Dabei sollte es sich um das nächste große visuelle Update und Redesign von Android Auto handeln, das neben dem Launcher auch einen neuen Light Mode mitbringen soll. Tatsächlich liegt das letzte große Design-Updatea von Android Auto, das damals berüchtigte und heute standardmäßig genutzte „Coolwalk“ schon über drei Jahre zurück. 2027 startet wir in die nächste Runde.

Die im Quellcode der App enthaltenen Strings geben zwar noch keine konkreten Informationen darüber, wie diese neue Oberfläche aussehen wird, aber sie gibt deutliche Hinweise auf den zukünftigen Umgang mit aktiven Apps und Widgets. Die Bezeichnung „Cielo“ – italienisch und spanisch für „Himmel“ – zeigt uns die Richtung auf, in die es geht: Könnte man „Himmel“ mit vielen schwebenden Elementen gleichsetzen, so wie es verstärkt bei Android, am Desktop und bei Smart Glasses der Fall ist? Für den Einsatz von flexiblen Widgets würde das sehr gut passen.









Neue Displayformen

Schon im Frühjahr wurde rund um die Google I/O angekündigt, das Android Auto neue Displayformen unterstützen soll. In den meisten Fahrzeugen befinden sich zwar nach wie vor Landscape-Displays in wachsender Größe, aber gerade im E-Auto-Bereich ist auch das Hochformat nicht ganz fremd. Für beide Varianten gelten völlig unterschiedliche Seitenverhältnisse, zum Teil sind die Displays nicht „viereckig“ oder bringen ganz andere Formen mit. Auf obigem Bild hatte man damals gezeigt, wie flexibel die neue Oberfläche einmal werden soll.

Widgets und flexible Oberflächen

Eine zentrale Rolle werden die neuen Android Auto-Widgets spielen, die flexibel im neuen Launcher eingesetzt werden können. Diese haben sich bereits mehrfach gezeigt, wurden zum Teil auch schon angekündigt oder zumindest für Entwickler in Aussicht gestellt. Bei diesen Widgets handelt sich um Mini-Apps, die neben der Navigation und dem Entertainment zusätzlich verwendet werden können.

Wir haben euch diese Widgets schon vor Monaten gezeigt, die unter anderem bereits für Gemini vorlagen, für den Kalender, die Aufgabenlisten und mehr. Auch das passt gut zu den erwarteten flexiblen Oberflächen. Wir dürfen gespannt sein, wie die ersten visuellen Leaks zum Cielo Launcher aussehen werden, wenn sie dann auftaucehn. Bisher war es nicht möglich, den Launcher per Flag oder versteckten Schalter zu aktivieren, aber das sollte sich sehr bald ändern.

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Letzte Aktualisierung am 20.10.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.