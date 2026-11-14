Android XR: Das sind die ersten Smart Glasses – viele neue Brillen von Warby Parker & Gentle Monster (Galerie)

Google hat am Dienstag die Intelligent Eyewear vorgestellt – die ersten Android XR Smart Glasses. Zum Start der neuen Produktlinie setzt man auf zwei bekannte Marken, die jeweils einen Schwung von Modellen auf den Markt bringen. Wir zeigen euch die neuen smarten Brillen von Google, Samsung und den Partnern Gentle Monster sowie Warby Parker, die sich nicht nur äußerlich voneinander abheben.



Google hat den Markt der Smart Glasses offiziell niemals verlassen, doch erst knapp 15 Jahre nach den gescheiterten Google Glass kehrt man mit einem breit verfügbaren Produkt zurück: Die Kombination vieler Zugpferde soll dafür sorgen, dass die ganz neuen Android XR Smart Glasses endlich den Schwung bekommen, den sich Google seit jeher verspricht. Dazu gehören natürlich auch die wichtigen Partner.

Starke Marken unter einem Dach

Während Google vor eineinhalb Jahrzehnten noch offiziell in Eigenregie unterwegs gewesen ist, setzt man beim neuen Anlauf auf spezialisierte Partner: Google liefert das Betriebssystem Android XR und die Apps, Google Deepmind liefert die Gemini-KI, Samsung fertigt die Hardware und die Partner Warby Parker sowie Gentle Monster liefern die Brillengestelle. Sollte sich das Konzept als Erfolg erweisen, dürften sich recht schnell weitere Brillenpartner oder Hardware-Partner finden.

Sowohl die Brillen von Warby Parker als auch von Gentle Monster sollen ab dem 10. Dezember in den Handel kommen und damit den Startschuss für die Android XR Smart Glasses geben. Gerade noch rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft, falls jemand ernsthaft eine solche smarte Brille verschenken wollen würde. Auch wenn über die Verfügbarkeit hierzulande nach wie vor Unklarheiten herrschen, wollen wir euch die ersten Brillen einmal vorstellen:









Smart Glasses von Warby Parker

Preis: Ab 395 US-Dollar.

Ab 395 US-Dollar. Design: Klassische, eher dezente Rahmen (Modelle wie Reid, Alden und Wren) in Farben wie Tannengrün („Pine“), Tiefschwarz und Saddle.

Klassische, eher dezente Rahmen (Modelle wie Reid, Alden und Wren) in Farben wie Tannengrün („Pine“), Tiefschwarz und Saddle. Gläser-Optionen: Unterstützt die meisten Sehstärken (Einstärken, Gleitsicht), Lesebrillen, selbsttönende Gläser sowie Sonnenbrillengläser.

Unterstützt die meisten Sehstärken (Einstärken, Gleitsicht), Lesebrillen, selbsttönende Gläser sowie Sonnenbrillengläser. Materialien: Stoßfestes Polycarbonat und 1.67 High-Index-Gläser. Das besonders dünne 1.74-Material ist aufgrund der verbauten Sensoren in den Bügeln nicht verfügbar.









Smart Glasses von Gentle Monster

Preis: Ab 449 US-Dollar.

Ab 449 US-Dollar. Design: Fokus auf High-End-Mode und Selbstausdruck. Die Kollektion umfasst sechs Modelle in auffälligen, kräftigen Farben (Dunkelrot, Pink, Grau, Gelb).

Fokus auf High-End-Mode und Selbstausdruck. Die Kollektion umfasst sechs Modelle in auffälligen, kräftigen Farben (Dunkelrot, Pink, Grau, Gelb). Gläser-Optionen: Kombinierbar mit getönten, klaren, blauen oder braunen Gläsern. Auch hier sind für die meisten Rahmen Sehstärken verfügbar.









Technische Details zu allen Smart Glasses:

KI-Funktionen: Gemini bietet Echtzeit-Übersetzungen, Turn-by-Turn-Navigation, kontextbasierte visuelle Suchen und sprachgesteuerte Assistenz.

Gemini bietet Echtzeit-Übersetzungen, Turn-by-Turn-Navigation, kontextbasierte visuelle Suchen und sprachgesteuerte Assistenz. Kamera & Audio: 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera für Fotos und Videos (3K bei 30FPS oder 1080p) mit Bildstabilisierung und HDR. Open-Ear-Lautsprecher ermöglichen das Hören von Musik, Podcasts oder Hörbüchern; vier Mikrofone sorgen für Spatial Audio Capture.

12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera für Fotos und Videos (3K bei 30FPS oder 1080p) mit Bildstabilisierung und HDR. Open-Ear-Lautsprecher ermöglichen das Hören von Musik, Podcasts oder Hörbüchern; vier Mikrofone sorgen für Spatial Audio Capture. Akku & Hardware: Die Brillen wiegen ca. 40 bis 44 Gramm und bieten bis zu 9 Stunden Akkulaufzeit. Das mitgelieferte Lade-Etui reicht für bis zu sieben weitere Aufladungen.

Die Brillen wiegen ca. 40 bis 44 Gramm und bieten bis zu 9 Stunden Akkulaufzeit. Das mitgelieferte Lade-Etui reicht für bis zu sieben weitere Aufladungen. Datenschutz: Eine LED-Anzeige leuchtet bei Foto- oder Videoaufnahmen gut sichtbar auf. Die Brille verarbeitet Daten verschlüsselt, verfremdet Gesichter von Unbeteiligten automatisch und lässt sich über einen Schalter komplett deaktivieren. Kameraaufnahmen werden nicht im Gemini-Verlauf gespeichert oder für KI-Training genutzt.

Eine LED-Anzeige leuchtet bei Foto- oder Videoaufnahmen gut sichtbar auf. Die Brille verarbeitet Daten verschlüsselt, verfremdet Gesichter von Unbeteiligten automatisch und lässt sich über einen Schalter komplett deaktivieren. Kameraaufnahmen werden nicht im Gemini-Verlauf gespeichert oder für KI-Training genutzt. Kompatibilität: Kompatibel mit Android (Pixel 7 oder neuer, bestimmte Galaxy-Modelle mit One UI 9.0+) und iOS (iPhone 13 Pro oder neuer).

—

Wir dürfen gespannt sein, wie die ersten Smart Glasses auf dem Markt ankommen und ob es Google mit der Power von Android und Gemini endlich gelingen wird, die Smart Glasses zu etablieren. Ich bin da nach wie vor sehr skeptisch…

» Android XR: Googles erste KI-Smart Glasses mit Gemini sind da – das kann die neue ‚Intelligent Eyewear‘ (Video)

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 6.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.