Android XR: Googles erste KI-Smart Glasses mit Gemini sind da – das kann die neue ‚Intelligent Eyewear‘ (Video)

Google hat gestern die ersten Android XR Smart Glasses vorgestellt, die nach einer sehr langen Entwicklungsphase und zahlreichen Rückschlägen schon in wenigen Wochen auf den Markt kommen soll. Wie bei vielen aktuellen Google-Produkten wird auch bei den Smart Glasses Gemini im Mittelpunkt stehen – bei den Brillen mehr als bei allen anderen Geräten. Wir zeigen euch, was die Gemini-KI in der ersten Generation alles leisten kann.



Im kommenden Jahr ist es eineinhalb Jahrzehnte her (!), dass Google die ersten (und letzten) Smart Glasses auf den Markt gebracht hat – die bis heute berüchtigte Google Glass. Seit damals hat man sehr viel gelernt, das Projekt zumindest im kleinen Rahmen niemals aufgegeben und jetzt gibt es endlich das Comeback bzw. den großen Neustart. Mit den gestern Nachmittag offiziell vorgestellten Android XR Smart Glasses kehrt Google auf den Markt zurück, der für Gemini wie geschaffen scheint.

Google selbst spricht nur von Intelligent Eyewear und bezieht sich damit natürlich auf das Lieblingsprodukt. Gemini soll auf den Smart Glasses für die Vernetzung mit den Google-Diensten sorgen und die Nutzer bei den täglich genutzten Aufgaben unterstützen. Genutzt wird Gemini, so wie schon auf den Android XR-Headsets oder den Pixel Buds durch ein Tippen auf der Seite oder die bekannte Aufforderung „Hey Gemini“.

Gemini soll auch im Hintergrund helfen, die alltäglichen Aufgaben zu erledigen – und das direkt und ohne Ablenkung auf der Brille. Ob man sich in einem Meeting befindet oder mit vollen Händen vom Einkauf kommt – Gemini kann stets um etwas gebeten werden. Man kann anweisen, alle Dinge, die sich gerade vor der Kameralinse befinden, auf die Einkaufsliste zu setzen oder auch an eine Termin zu erinnern. Das alles ist nutzbar, ohne den Kopf senken und in die typische Smartphone-Haltung wechseln zu müssen.









Weitere Beispiele

Ein weiterer Einsatzbereich liegt in der sichtbaren Umgebung: Tippt einfach auf die Brille, um die Geschichte eines Street-Art-Wandbildes zu erfahren, an dem ihr gerade vorbeigeht, um eine personalisierte Empfehlung aus dem „Neuheiten“-Regal zu erhalten oder um auf einem Veranstaltungsplakat die Verfügbarkeit im eigenen Kalender zu prüfen. Möchtet ihr eine neue Gegend erkunden, liefert Google Maps die Wegbeschreibung direkt ins Ohr. Und wenn ihr Gemini fragt, bietet Google Translate Echtzeit-Sprachübersetzung mit automatischer Spracherkennung in über 70 Sprachen.

Alle neuen Smart Glasses verfügen außerdem über Geminis neue Guided Vision-Technologie, die sprechende Audiobeschreibungen für blinde Menschen, Menschen mit Sehbehinderung oder Menschen, die intuitive visuelle Unterstützung beim Lesen von Kleingedrucktem oder beim Auffinden von Alltagsgegenständen benötigen, bietet. Durch eine Kooperation mit Aira können Nutzer außerdem sagen: „Hey Gemini, öffne Aira Explorer“, um den Kamerafeed der Brille direkt an einen professionell ausgebildeten menschlichen Bildinterpreten zu streamen und so in Echtzeit Unterstützung zu erhalten.

» Android XR: Die ersten Smart Glasses von Google sind da! Neue ‚Intelligent Eyewear‘ mit Gemini-KI (Video)

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 6.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.