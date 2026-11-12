Android 17: Google startet neue Feature Drop Beta für Pixel-Smartphones – Android 17 QPR3 Beta 4 ist da

Bei Google geht es auch nach dem großen Release der letzten Tage mit Schwung weiter: Vor wenigen Minuten wurde die neue Android 17 QPR3 Beta 4 veröffentlicht, die damit schon in die vierte Runde geht – und uns noch bis in den Frühling 2027 begleiten. Auch in diesem Release gibt es eine Reihe von Verbesserungen, die auf den Pixel-Smartphones im Beta-Kanal ankommen. Hier findet ihr alle Infos.



Erst am Mittwoch hat Google die Android 17 QPR2 für Pixel-Smartphones veröffentlicht und im Rahmen des Feature Drop Release jede Menge Neuerungen auf die Geräte gebracht – wir haben natürlich ausführlich berichtet. Doch damit beginnt bekanntlich nicht der Zeitraum einer neuen QPR-Schiene, denn wir sind seit langer Zeit darin. Schon jetzt kann man daher die vierte Beta-Ausgabe der folgenden Versionen veröffentlichen.

Seit wenigen Minuten steht die Android 17 QPR3 Beta 4 für alle Pixel-Smartphones im Beta-Kanal zur Verfügung und bringt die folgenden Verbesserungen mit, die diesmal nicht ganz so umfangreich wie beim letzten Release ausfallen:

Android 17 QPR3 Beta 4 Verbesserungen

Memory leaks in system_server cause severe UI lag, Pixel Launcher crashes, and unexpected device restarts. (Issue #440977407, Issue #560540681, Issue #561107077, Issue #562344942, Issue #564034352)

Conscrypt throws an unclear IllegalArgumentException message when TLSv1 or TLSv1.1 connection protocols are rejected for apps targeting API level 36. (Issue #568014509)

The on-screen keyboard appears visually clipped or partially cut off during text input. (Issue #568381960)

Excessive Bluetooth background activity consumes an abnormal amount of power and rapidly drains the device battery. (Issue #566820683)

Die Android 17 QPR3 Beta 4 kann auf allen Pixel-Smartphones ab der siebten Generation über den Beta-Kanal installiert werden. Außerdem ist sie für das Pixel 6a und alle weiteren Budget-Smartphones verfügbar, für das Pixel Tablet und auch für alle Pixel-Foldables.

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Letzte Aktualisierung am 20.10.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.