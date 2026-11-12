Google Fotos: Großes Update für die Bildbearbeitung – Änderungen werden jetzt im Originalfoto gespeichert

Die tief in Google Fotos integrierte Bildbearbeitung hat sich im Laufe der Jahre zu einem echten Standardtool entwickelt und dürfte von vielen Nutzern sowohl am Smartphone als auch im Web genutzt werden. Jetzt wird ein großes Update ausgerollt, das viele Nutzer zunächst überraschen dürfte – und das vielleicht nicht nur positiv: Alle Änderungen werden jetzt direkt im Originalfoto gespeichert.



Die Google Fotos Bildbearbeitung wurde im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut und hat von der KI-Bildbearbeitung über starke Filter bis hin zu schnellen Anpassungen eigentlich alle Werkzeuge im Gepäck, die man benötigt. Innerhalb der Fotoplattform geht es oft mit nur einem Schritt in die Bearbeitung, sodass es sich zu einem Standardtool entwickelt hat, das von sehr vielen Nutzern verwendet werden dürfte.

Bisher war es so, dass die Bildbearbeitung beim Speichern nicht am Original durchgeführt worden ist, sondern eine Kopie erstellt wurde. Damit blieb das Originalbild in der ursprünglichen Form erhalten und die angepasste Version wurde als neues Foto gespeichert. Seit jeher ist es möglich, die Änderungen stattdessen direkt im Original zu speichern, aber diesen Weg dürften nur die wenigsten Nutzer gegangen sein. Jetzt wird das Standardverhalten geändert, wobei die Kopie-Speicherung nach wie vor als Alternativ angeboten wird.

Diese standardmäßig verwendete Kopie-Variante hat zwar dafür gesorgt, dass das Originalbild erhalten bleibt, konnte aber auch den Stream unschön gestalten oder für viele doppelte Bilder sorgen. Natürlich konnte man das Original am Ende löschen – aber wer macht das schon? Doch statt auf eine simple Stapelfunktion oder Gruppierung zu setzen, ändert Google Fotos jetzt das Verhalten beim Speichern der Bearbeitung.









Änderungen werden jetzt im Original gespeichert

Ab sofort ist es so, dass alle Änderungen mit der Bildbearbeitung direkt am Original vorgenommen und auch in diesem gespeichert werden. Google Fotos erstellt keine Kopie mehr, sondern geht den Weg jeder Bildbearbeitung. Auch in allen anderen Apps oder Betriebssystemen ist es üblich, dass Anpassungen direkt in der Datei vorgenommen werden, die geöffnet. Für eine Sicherheitskopie muss man selbst sorgen. Dass ist auch bei Google Fotos nun nicht anders, doch die Umstellung könnte am Anfang für Bauchschmerzen sorgen.

Änderungen lassen sich rückgängig machen

Jetzt folgt die gute Nachricht, die die Nutzer vor allem dann hören wollen, wenn sie zum ersten Mal ein Original versehentlich verunstaltet haben: Google Fotos speichert nicht nur die bearbeitete Version in Reinform, sondern behält auch weiterhin das Original im Speicher – es ist nur nicht zu sehen: Wird der Editor erneut geöffnet, sind alle Schieberegler und Schalter an der Stelle der Bearbeitung, sodass man weiterbasteln und Änderungen auch rückgängig machen kann.

Und auch wenn das Bild abgeschnitten, stark mit KI verändert oder in anderer Form „zerstört“ wurde, lässt es sich jederzeit mit einem Klick auf „Wiederherstellen“ im Editor zurückbringen. Es gibt keinen echten Versionsverlauf mit Rückgängig-Funktion, sondern nur die Wahl zwischen der aktuellen und der ursprünglichen Variante. Dennoch: Eine Änderung, die zwar sehr praktisch ist, aber gerade am Anfang für Diskussionen sorgen dürfte.

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