Pixel Feature Drop: Google bringt viele neue Funktionen auf Pixel-Smartphones – alle Infos zum Update (Galerie)

Google startet in die nächste große Runder der Pixel-Updates und liefert vielleicht das letzte Mal in diesem Jahr ein Pixel Feature Drop für die Smartphones, das eine ganze Reihe von Neuerungen im Gepäck hat. Auch in dieser Ausgabe hat man neue Funktionen rund um Gemini, die wichtigsten Google-Apps, die Homescreen-Gestaltung und einiges mehr im Paket. Wir zeigen euch alle wichtigen Neuerungen für eure Smartphones.



Google weiß an diesem Abend zu überraschen, denn wer für diesen Monat nur noch mit einem kleinen Pixel-Update gerechnet hat, lag daneben: Vor wenigen Minuten wurde nicht nur die Android 17 QPR2 für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, sondern auch ein neues Pixel Feature Drop für den Monat November. Ich hatte hier im Blog zwar schon darauf spekuliert, aber eher mit einem kleinem Paket und einem großen Update im Dezember gerechnet.

Das Pixel-Team selbst spricht von einem „November Pixel Drop“, das viele neue und erweiterte Funktionen, die die Pixel-Geräte noch persönlicher, intuitiver und praktischer machen sollen. Der Rollout startet ab sofort und soll auf allen Pixel-Smartphones ab der siebten Generation sowie weiterhin auf dem Pixel 6a ankommen. Man weist allerdings schon vorsorglich darauf hin, dass der Rollout des Gesamtpakets gar einige Wochen in Anspruch nehmen kann.

Ob im kommenden Monat erneut mit einem Pixel Feature Drop zu rechnen ist und wie es mit den zahlreichen neuen KI-Funktionen rund um Gemini weitergeht – die im globalen Feature Drop stecken und hierzulande zum größten Teil nicht ankommen – wird sich wohl bald zeigen. Im Folgenden zeigen wir euch in der schnellen Übersicht, welche Neuerungen in diesem Paket stecken, das dennoch größer als erwartet ausfällt. Und wer noch dabei sein will, kann sich jetzt bis zu 25 Prozent Rabatt auf die Pixel 11-Smartphones bei den Pixel Black Deals sichern.

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Pixel 10 & Gemini Intelligence

Klartext-Funktion (Rambler)

Die Spracheingabe auf dem Pixel 10 entfernt automatisch Füllwörter wie „ähm“ und wandelt gesprochene Gedanken direkt in klar ausformulierten Text um. Klingt zunächst wenig aufregend, ist aber tatsächlich ein sehr großes Update für die Spracheingabe, das man durchaus auch als Upgrade bezeichnen darf. Schaut euch dazu einmal die Rambler-Spracheingabe in Gboard im Detail an.

Benachrichtigungs-Zusammenfassungen

Pixel-Smartphone können jetzt lange oder zahlreiche Benachrichtigungen kompakt zusammenfassen – endlich startet diese Funktion auch in deutscher Sprache. Eine ähnliche Umsetzung folgt bald auch für die Pixel Watch.

Personalisierung & Suche

Individuelle Symbolstile

Es stehen neue Designs zur Verfügung, die sich einheitlich auf alle App-Symbole auf dem Startbildschirm anwenden lassen. Die schon vor einigen Monaten gestartete Funktion zur Stilanpassung der Symbole wird damit erstmals erweitert.

Erweiterte Pixel-Suche

Lokale Inhalte wie Fotos, E-Mails, Nachrichten, Kalendereinträge und Einstellungen sollen jetzt auf allen Pixel-Smartphones noch effektiver und effizienter durchsucht werden können.









Hardware-Integration

HiLight für Google Messages

Die HiLight-Funktion war eines der Highlights der Pixel 11-Smartphones und wird jetzt erstmals um eine neue App erweitert: Liegt das Pixel 11 Pro mit dem Display nach unten, leuchtet die HiLight-Anzeige auf, sobald eine Nachricht von einem favorisierten Kontakt eingeht.

Android 17 QPR2

Google hat die finale Version von Android 17 QPR2 veröffentlicht, die als fester Bestandteil des Pixel Feature Drop für November ausgerollt wird. Diese bringt weitere Neuerungen auf die Smartphones, die wir euch im folgenden verlinkten Artikel zeigen.

» Android 17 QPR2 ist da! Google veröffentlicht das neue Betriebssystem überraschend für die Pixel-Smartphones

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Letzte Aktualisierung am 10.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.