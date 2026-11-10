Android: ‚SMS des Todes‘ lässt Smartphones abstürzen – Google behebt schwere Sicherheitslücke in 14 bis 17

Google behebt regelmäßig Dutzende oder gar Hunderte Sicherheitslücken in Android und dennoch tauchen immer wieder neue Einfallstore auf, die bereits seit Jahren bestehen – jetzt ist erneut ein Fall bekannt geworden. Mit dem sogenannten Angriffsvektor der SMS des Todes sorgt dafür, dass das Smartphone durch den Empfang einer einfachen SMS ohne jegliche Interaktion dauerhaft unbenutzbar wird.



Es gab Zeiten, in denen das Versenden von speziellen SMS-Codes bzw. Sonderzeichen dafür sorgen konnte, dass die Smartphones oder damals noch Handys der Empfänger abstürzen, eine Nachricht nicht darstellen oder anderweitig unerwartet reagieren. Man sollte meinen, dass diese Zeiten längst vorbei sind, doch vor wenigen Tagen ist erneut eine solche Lücke bekannt geworden, die als „SMS des Todes“ bezeichnet wird und als schwerwiegende Sicherheitslücke behandelt wird.

Der „Angreifer“ muss gar nichts tun, außer eine SMS mit der speziellen Zeichenfolge an ein Android-Smartphone zu senden. Auch ohne Interaktion sorgt allein die Hintergrundverarbeitung der Nachricht dafür, dass der Telefondienst ausfällt – selbst der Anruf zu Notrufdiensten ist dann nicht mehr möglich. Gleichzeitig lässt die Nachricht das Smartphone abstürzen und neu starten, wobei es anschließend in eine Bootschleife geht. Etwa alle 90 Sekunden startet das Gerät neu, bis es im Recovery-Modus landet.

So lange die SMS nicht abgerufen wird, bleibt diese im System und wird bei jedem Neustart behandelt, sodass es erneut zum Absturz kommt. Eine simple Lösung könnte es sein, innerhalb dieser 90 Sekunden zwischen Neustart und Absturz die SMS zu öffnen, sodass diese aus dem Speicher verschwindet. Ob das funktioniert, lässt sich den Berichten aber nicht entnehmen. Stattdessen sollen Nutzer per ADB (Anbindung an den Computer) auf das Smartphone zugreifen und die SMS auf diesem Weg löschen. Auch das erfordert Eile.

Google hat das Problem nach eigenen Angaben mit dem Android-Sicherheitsupdate vom Oktober 2026 für die Versionen Android 14 bis Android 17 behoben, indem das System den Absturz abfängt und die fehlerhafte Nachricht löscht. Geräte mit älteren Android-Versionen (12 und 13) erhalten diesen Patch nicht automatisch.

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[SMS of Death]

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