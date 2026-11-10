Gemini: Memory Summary startet – neuer Bereich fasst alle persönlichen Informationen und Fakten zusammen

Googles KI-ChatBot Gemini kann nicht nur sehr viele Anfragen beantworten oder Probleme lösen, sondern sammelt während einer Konversation auch viele Informationen und Daten über den Nutzer. Diese werden sowohl automatisiert als auch manuell gesammelt und können sehr interessant sein. Ein neuer Bereich zeigt jetzt vielen Nutzern, was dem KI-ChatBot über sie ganz persönlich bekannt ist.



Oftmals unbewusst teilt man einem Gesprächspartner Informationen über sich mit und nach längeren oder mehrfachen Gesprächen kann man sich ein ganz gutes Bild von der anderen Person machen – das ist auch bei der digitalen Kommunikation mit dem KI-ChatBot nicht anders. Bei vielen Nutzern dürfte auch die Gemini-KI bereits ein recht deutliches Bild haben, das sowohl bei künftigen Anfragen als auch für Verfeinerungen oder zur Profilbildung zum Einsatz kommt.

Jetzt startet ein neuer Bereich in den Einstellungen, der eigentlich nicht für die gesamte Nutzerschaft gedacht, aber wohl dennoch in sehr vielen Konten zu sehen ist: Mit Gemini Memory Summary lassen sich Fakten und Informationen abrufen, die vom KI-ChatBot im Laufe der Zeit gesammelt worden sind. emini sortiert gemerkte Fakten, Hobbys, Vorlieben und Gewohnheiten in verschiedene Themenbereiche ein, wie zum Beispiel „Das Wichtigste“, „Karriere & Beruf“, „Reisen“, „Medien“ und „Fitness & Lifestyle“.

Wie ihr auf obigem Screenshot sehen könnt, handelt es sich um einen neuen Eintrag auf der Seite Gemini Persönlicher Kontext. Bisher waren dort nur die gemerkten Informationen zu finden, für die ihr Gemini direkt aufgefordert habt. Neu dazu gekommen ist laut Ankündigung und obigem Screenshot der Bereich „Memory Summary“. Ich sehe ihn bei mir im Konto noch nicht, der Rollout soll auch nur für Google AI-Abonnenten in den USA starten, aber auch viele andere Nutzer haben wohl Zugriff.

Der Speicher lässt sich über einfache Textbefehle anpassen. Man kann Gemini beispielsweise anweisen: „Füge hinzu, dass ich Japanisch spreche“ oder „Entferne meine alte Telefonnummer aus deinem Speicher“. Es gibt außerdem ein Stift-Symbol für manuelle Anpassungen. Ein Verlaufsprotokoll macht nachvollziehbar, wann eine bestimmte Information vom KI-System erfasst oder geändert wurde. Alles lässt sich abrufen, ändern oder ergänzen.

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