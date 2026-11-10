Google Play Store Aktion: Diese 71 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Zum Start in die neue Aktionswoche gibt es im Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über den Gemini Erinnerungen-Speicher, über das für Millionen Nutzer eingestellte Android Auto und zeigen euch den neuen Gemini Omni Flash KI-Videogenerator. Schaut euch auch das Update für Google Health an.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 10.11.2026

Überwachungskameras mit Flugzeuggeräuschen orten: YouTuber zeigt eine überraschende Methode (Video)

Apps
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Entwickler: TAPUNIVERSE
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Entwickler: ng-labs
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Entwickler: SwiperyLab
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Entwickler: Neelam Govind Bhanushali
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Entwickler: Neelam Govind Bhanushali
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Entwickler: Neelam Govind Bhanushali
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Drive Keyboard
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Entwickler: RedErik
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Entwickler: Neelam Govind Bhanushali
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Entwickler: Neelam Govind Bhanushali
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PixiTracker
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Entwickler: Alexander Zolotov
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Watch Faces
MNML Glow: Watch face
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Entwickler: amoledwatchfaces™
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ML2U 99 Watch Face
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Entwickler: ML2U
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EXD187: Digital Winter Face
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Entwickler: Executive Design Watch Face
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ODYSSEY Digital Watch Face
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Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
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Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
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PIXEL INSTINCT 3 Watch Face
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Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
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ATHLETIC Digital Watch Face
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RUN 4: Watch face
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Spiele
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Icon Packs
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Entwickler: Creativepixels
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Project Icon Pack
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Entwickler: Creativepixels
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Live Wallpaper
Unreal Space HD
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Entwickler: Igor Maliukh
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Entwickler: Lagguy
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Planets Live Wallpaper Plus
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Entwickler: H21 lab
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
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BLW Tolle Live-Hintergründe
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Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
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Entwickler: Simone Sestito
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Entwickler: Crydata
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Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

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Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

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