Gemini 4 Carbon: Google startet leistungsstarkes neues KI-Modell jetzt für alle Nutzer – legt massiv nach (Video)

Google ist erst im vergangenen Monat in die vierte Generation von Gemini gestartet und jetzt legt man dem bisher leistungsstärksten KI-Modell nach, das schon vor wenigen Tagen erstmals angekündigt wurde. Ab sofort steht das neue Gemini 4 Carbon für alle Nutzer zum Einsatz bereit. Es ist das nach eigenen Angaben bisher leistungsstärkste KI-Modell, das große Fortschritte in vielen Bereichen gemacht haben soll. Wir zeigen euch die Stärken des neuen Modells, das jetzt von Endnutzern, Entwicklern, Unternehmen und Wissenschaftlern ausprobiert werden kann.



Erst vor wenigen Tagen haben wir euch die starken Leistungen von Gemini 4 Argon vorgestellt und jetzt legt Google schon wieder mit einem Modell nach, das auf diesen Grundsteinen aufbaut. Das vor wenigen Tagen bereits angekündigte Gemini 4 Carbon steht jetzt zum Einsatz bereit. Es ist das „bisher leistungsstärkste Frontmodell“, dessen Fokus auf fortschrittlichen logischen Fähigkeiten und besonders komplexen Aufgaben liegt, die einen langen Planungshorizont erfordern.

Mit Carbon will man neue Maßstäbe für agentenbasierte und tiefgreifende Anwendungen setzen. Ein zentraler Schwerpunkt von Gemini 4 Carbon liegt im Bereich der Cybersicherheit: Das Modell bietet über den gesamten Lebenszyklus von Sicherheitsanforderungen hinweg signifikante Leistungssteigerungen. Es findet tief versteckte Schwachstellen in realen Anwendungen, validiert, ob diese tatsächlich ausgenutzt werden können (Exploitability), und generiert direkt funktionierende Sicherheitspatches zur Behebung.

Ein weiterer Fokus liegt in der Softwareentwicklung: Das Modell wurde speziell für komplexe Entwicklungsaufgaben entwickelt, die sich über längere Zeiträume (Tage statt Minuten) erstrecken. Es führt Ursachenanalysen in riesigen Code-Repositories durch, nimmt komplexe Refactorings vor und testet bei Fehlschlägen selbstständig alternative Lösungswege, ohne das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren.









Obiges Video zeigt eine interaktive Konstruktionszeichnung über den Bau des Eiffelturms in den Jahren 1887 bis 1889 – basierend auf einem einzigen Prompt. Erstellt wurde es mit der neuen /swarm-Funktion von Google Antigravity, die ein Team von Gemini 4 Carbon-Agenten beauftragte.

Die Entwicklung markiert einen wichtigen Schritt hin zu autonomen Systemen, die tiefes logisches Denken mit praktischen Fähigkeiten verknüpfen: Durch die Kombination aus der bereits erwähnten verbesserter Code-Erstellung und der umfassenden Sicherheitskompetenz eröffnet das Modell neue Möglichkeiten für komplexe technologische Herausforderungen. Als Ergänzung zu Argon stellt sich Google damit innerhalb der vierten Generation stark auf und fokussiert sich offenbar diesmal nicht mehr auf den Privatbereich, sondern stark im Business-Umfeld.

Mit einem Kontextfenster von über einer Million Token kann das Modell ganze Codebasen auf einmal aufnehmen. Dabei behält es eine exzellente Logik und Genauigkeit bei (96,2 % beim komplexen GraphWalks-Benchmark). Neben Text und Code verarbeitet Carbon anspruchsvolle visuelle Formate wie technische Baupläne und Diagramme präzise. Es brilliert zudem darin, unstrukturierte Arbeitsplatzdaten in formatierten Outputs wie Excel-Modellen oder PowerPoint-Decks zusammenzufassen.

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