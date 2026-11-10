Google Vids: KI-generierte Avatare können jetzt auch mit Fotos erstellt werden – einfach hochladen und nutzen

Google hat rund um die KI-Videogenerierung in den letzten Monaten große Fortschritte gemacht und legt jetzt erneut mit einem großen Update nach, das für viele Nutzer interessant sein dürfte: Innerhalb von Google Vids wird es in Kürze möglich sein, persönliche Avatare auf Basis eines Fotos zu erstellen. Damit geht man in eine Richtung, die die Plattform wohl von Anfang an ausgemacht hat.



Mit Google Vids lassen sich sehr leicht Präsentationen erstellen, die von einem KI-generierten Avatar präsentiert werden. Dieser lässt sich vollautomatisch generieren oder bei Bedarf auch mit Anweisungen, Filtern und Prompts erstellen. Das ermöglicht bereits starke Anpassungen, doch jetzt geht man noch einen Schritt weiter: Nutzer können jetzt eigene Bilder (vom lokalen Computer, aus Google Drive oder Google Fotos) in Google Vids hochladen, um einen benutzerdefinierten Avatar zu erstellen, anstatt ihn komplett neu bauen zu müssen.

Die hochgeladenen Bilder lassen sich direkt in Vids anpassen. So können beispielsweise der Hintergrund bereinigt, die Beleuchtung korrigiert oder festliche Dekorationen hinzugefügt werden. Einmal erstellte Avatare werden direkt im jeweiligen Vids-Projekt gespeichert, damit sie konsistent im gesamten Video wiederverwendet werden können. Es lassen sich also auch spätere Bearbeitungen oder Ergänzungen vornehmen und mit derselben virtuellen Person präsentieren.

Das Feature ist für private Google-Konten sowie die meisten Workspace-Abonnenten (Business, Enterprise, Education Plus) freigeschaltet. Für Administratoren sind keine separaten Freigaben nötig. Der schrittweise Rollout begann am 30. Oktober 2026 für „Rapid Release“-Domains. Für „Scheduled Release“-Domains startet die vollständige Einführung am 20. November 2026. Laut der Ankündigung gibt es aktuell Verzögerungen beim Rollout, die nicht näher beschrieben wurden.

Diese neue Funktion ist sicherlich sehr praktisch, schlägt aber auch eine Kerbe in die Richtung, die ich hier im Blog erst vor wenigen Wochen etwas dystopisch beschrieben habe – nämlich, dass die Gemini-KI den Nutzer vollständig ersetzen kann. Wer hätte gedacht, dass das so schnell Wirklichkeit wird…

» Gemini Omni Flash: Googles neuer KI-Videogenerator ist da – Omni 1.2 Flash bringt starke Neuerungen (Video)

[Google Workspace Update Blog]

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