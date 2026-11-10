Android 17 QPR2 ist da! Google veröffentlicht das neue Betriebssystem überraschend für die Pixel-Smartphones

Überraschung am Abend: Google hat recht unerwartet die finale Version von Android 17 QPR2 veröffentlicht! Das neue Betriebssystem wird ab sofort allen Pixel-Nutzern als Update angeboten und kann im Rahmen des ebenfalls veröffentlichten Pixel Feature Drop installiert werden. Der Feature Drop Release bringt einen Schwung an Neuerungen mit, die man in den nächsten Tagen sicherlich ausführlicher vorstellen wird.



Ich hatte es hier im Blog vor einigen Tagen schon prognostiziert und jetzt hat Google es offiziell gemacht: Der November wird zum heißen Monat und bringt uns einige Wochen früher als erwartet auch den mutmaßlich letzten Feature Drop-Releases für dieses Jahr. Google hat vor wenigen Minuten die Android 17 QPR2 veröffentlicht, die jetzt für alle Pixel-Smartphones ab der siebten Generation sowie das Pixel 6a ausgerollt wird.

Wir hatten euch hier im Blog im Laufe der Monate natürlich alle sieben Betas ausführlich vorgestellt, wobei die letzte (QPR2 Beta 7.1) erst Ende Oktober veröffentlicht worden ist. Eigentlich hatten wir den Release für Anfang Dezember erwartet, doch Google hielt die Version offenbar schon jetzt für bereit und ist intern ohnehin schon wieder mit der Android 17 QPR3 Beta 3 mindestens drei Schritte weiter. Eine offizielle Ankündigung von Google mit wichtigen Neuerungen gibt es nicht.

Update auf Pixel-Smartphones

Wer sich im Beta-Kanal befindet und die letzten angebotenen Updates auf Android 17 QPR3 ausgelassen hat, wird normalerweise mit dem heutigen Release aussteigen und auf die finale Version wechseln können. Habt ihr allerdings schon eine der QPR3-Betas installiert, steht euch dieser Weg nicht offen – zumindest nicht ohne Datenverlust.

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