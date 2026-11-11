Waze & Garmin: Googles Navigation-App bekommt ganz neue Echtzeit-Warnung vor Fahrradfahrern (Video)

Google betreibt seit vielen Jahren die Navigationsplattform Waze, die immer wieder mit interessanten Funktionen ausgestattet wird, die sich selbst in Google Maps noch nicht finden. Jetzt hat man eine enge Kooperation mit Garmin angekündigt, die eine Echtzeit-Warnfunktion vor Fahrradfahrern in die Autos der Nutzer bringen soll. Diese branchenweit bislang einmalige Integration soll zu einer sicheren Fahrumgebung beitragen.



Die Navigationsplattform Waze ist seit vielen Jahren unter dem Dach von Google und konzentriert sich stark auf die Community-Funktionen, um die Nutzer vor Staus, Verkehrshindernissen oder anderen Dingen zu warnen. Jetzt hat man den weltweiten Rollout einer neuen Funktion angekündigt, die sowohl die Sicherheit von Fahrradfahrern als auch der Autofahrer erhöhen soll: Fahrradfahrer können ihre Position per Garmin Connect freigeben, die dann innerhalb der Waze-Navigation für Autofahrer in der Nähe erscheint.

Radfahrer, die die Garmin LiveTrack-Funktion auf ihrem Garmin Edge-Fahrradcomputer oder ihrer Garmin-Smartwatch aktivieren, werden in Waze als bewegliches Echtzeit-Symbol angezeigt. Autofahrer, die Waze nutzen, erhalten eine Benachrichtigung, sobald sich ein Radfahrer in der Nähe befindet. Das dient als Erinnerung, das Tempo anzupassen und aufmerksamer zu fahren. Beide Verkehrsteilnehmern haben den Vorteil der besseren Sichtbarkeit (zumindest in der Konstellation Garmin-Waze) und damit auch einer höheren Verkehrssicherheit.

Die Funktion ist komplett freiwillig (Opt-in). Autofahrer sehen lediglich eine temporäre Warnung, jedoch niemals persönliche Daten oder die genaue Route des Radfahrers. Die Waze-Warnungen werden sofort beendet, sobald der Radfahrer seine Fahrt auf dem Garmin-Gerät abschließt. Es gibt also kein echtes Tracking, sondern viel mehr geht es um die Position der Fahrradfahrer auf dem Weg – allen voran bei Wegstellen, die vielleicht nicht gut einsehbar sind oder als gefährlich gelten.









Im obigen Video könnt ihr sehen, wie diese Integration innerhalb von Waze umgesetzt worden ist.

Ähnlich wie bei Hinweisen zu Straßenbedingungen, erinnert die Benachrichtigung Waze Nutzende daran, aufmerksam zu fahren und gegebenenfalls die Geschwindigkeit zu reduzieren. So wissen Autofahrende frühzeitig, dass sich eine Radfahrerin oder ein Radfahrer auf oder neben der Fahrbahn befindet. Für Radfahrende ist dies eine weitere Möglichkeit, zu einem sichereren Miteinander im Straßenverkehr beizutragen, egal ob auf dem Weg zur Arbeit vor Sonnenaufgang, bei der Heimfahrt in der Dämmerung oder während des Trainings.

Ich denke, dass das grundsätzlich keine schlechte Sache ist – denn alles, was die Verkehrssicherheit erhöht, ist erst einmal zu begrüßen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass dadurch langfristig eine Art Verlässlichkeit entstehen kann, sodass Autofahrer in gewissen Situationen gar nicht mehr Fahrradfahrern rechnen, wenn sie diese nicht vorab auf der Karte gesehen haben. Ähnliches hatte ich bereits vor einigen Monaten in meinem Rant über die Verkehrszeichen und Ampeln in der Google Maps Navigation begründet.

Die Funktion wird ab sofort weltweit für Android und iOS ausgerollt.

[Waze Blog | Garmin Blog]

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