Pixel Watch Feature Drop: Google veröffentlicht großes Updates für viele Pixel-Smartwatches – das steckt drin

Google hat gestern Abend das große Pixel-Update veröffentlicht, das auch ein neues Pixel Watch Feature Drop im Gepäck hat, das viele Neuerungen auf die Smartwatches bringt. Zu den wichtigsten Verbesserungen für Smartwatch-Nutzer zählen eine neue Entsperrhilfe für das Smartphone, KI-Zusammenfassungen, neue Widgets und natürlich der heiß erwartete Akku-Bugfix. Hier findet ihr alle Details.



Einige Wochen früher als erwartet hat Google gestern Abend das Pixel Feature Drop veröffentlicht, das einen großen Schwung an Neuerungen auf die Pixel-Smartphones bringt. Aber das ist nicht alles, denn parallel dazu wurde auch noch das neue Betriebssystem Android 17 QPR2 veröffentlicht und gleichzeitig dürfen sich auch viele Besitzer einer Pixel Watch freuen. Es gibt das mutmaßlich letzte Pixel Watch Feature Drop für dieses Jahr.

Automatisches Entsperren

In den nächsten Wochen entfällt die Eingabe von PIN oder Muster auf dem Smartwatch-Display. Wenn ihr die Pixel Watch (ab Modell 3) am Handgelenk tragt und euer verbundenes Pixel-Smartphone in der Nähe entsperrt, wird die Uhr automatisch mit entsperrt und lässt sich daher sofort nutzen.

KI-Zusammenfassungen für Benachrichtigungen

Die Funktion, längere Konversationen und Nachrichtenfluten per KI zusammenzufassen, startet zunächst auf den Pixel-Smartphones und wird in Kürze für die Pixel Watch nachgereicht – eventuell mit einem weiteren Update im Dezember.

Schritt-für-Schritt-Workouts

Für die Pixel Watch 3 und neuere Modelle gibt es ab sofort detaillierte Trainingsanleitungen (etwa vom Google Health Coach) direkt auf der Uhr. Ihr könnt Gewichte und Wiederholungen protokollieren sowie eure Leistungswerte parallel auf der Smartwatch und dem Smartphone verfolgen.









Individuelle Widgets & Call Screen

Für die Pixel Watch 4 und Pixel Watch 5 folgen demnächst Funktionen zur Erstellung eigener, personalisierter Widgets per Textbeschreibung („Create My Widget“) sowie ein intelligenter KI-Anruffilter (Gemini Call Screening) direkt auf der Smartwatch. Beide Funktionen wurden im Rahmen dieses Updates angekündigt und sollen in Kürze ausgerollt werden.

Fix für hohen Akkuverbrauch

Auch wenn Google es nicht explizit erwähnt, soll dieses Update den Bugfix gegen den hohen Akkuverbrauch der Pixel Watch enthalten. In den letzten Wochen hatten immer mehr Nutzer über einen enorm gestiegenen Verbrauch geklagt und Google hat das Problem bestätigt sowie einen Rollout für die kommenden Tage angekündigt.

Hohe Rabatte auf die Pixel Watch 5

Wer von diesen und weiteren Updates profitieren möchte, kann sich jetzt schon die starken Black Pixel Deals sichern: Jetzt gibt es ganze 25 Prozent auf die Pixel Watch 5 (41mm) und auch noch 21 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 5 (45mm) – jeweils in den Varianten LTE oder Wifi und auch in den unterschiedlichsten Farben. Das solltet ihr nicht verpassen!

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