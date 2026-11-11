Pixel Feature Drop: Diese neuen Funktionen kommen jetzt auf eure Smartphones – Updates in der Übersicht

Veröffentlicht am von Jens
pixel 

Google hat vor wenigen Stunden das große Pixel Feature Drop veröffentlicht, das im Rahmen des monatlichen Updates viele Neuerungen auf die Pixel-Smartphones bringt. Je nach Gerät und Region fallen die Updates mittlerweile unterschiedlich aus, sodass man jetzt wieder eine Übersicht veröffentlicht hat, die euch im Detail zeigt, welche neue Funktion auf welchem Pixel-Smartphone ankommen wird.


pixel feature drop november 2026

Der November hat sich mit etwas Anlaufverzögerung doch noch als sehr ergiebig für Pixel-Nutzer erwiesen: Google hat das Pixel-Update für November veröffentlicht, das sehr viele Verbesserungen für alle Smartphones im Gepäck hat, sowie gleich zwei weitere Pakete mit neuen Features. Wir hatten natürlich schon über die Veröffentlichung von Android 17 QPR2 und auch über das Pixel Feature Drop berichtet.

Die wichtigsten Neuerungen in Deutschland sind die Klartext-Funktion bei Gboard Rambler, die KI-Zusammenfassungen für Benachrichtigungen, eine neue Homescreen-Personalisierung sowie die erweiterte Pixel-Suche. Außerhalb Europas gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken, was vielleicht früher oder später auch hierzulande ankommen könnte. Dazu gehören vor allem die KI-Funktionen rund um die Persönliche Intelligenz, die unter anderem aus Datenschutzgründen in vielen europäischen Ländern noch nicht verfügbar ist.

Um euch eine Übersicht darüber zu geben, welche neuen Funktionen auf welchem Pixel-Smartphone ankommen, hat Google wieder die schlichte aber hilfreiche Tabelle erstellt, in der alle Neuerungen enthalten sind.

pixel feature drop übersicht november 2026

Das steckt im Pixel Update für November:
» Pixel Update: Das November-Update ist jetzt da – Google bringt wichtige Verbesserung auf Smartphones

» Pixel Feature Drop: Google bringt viele neue Funktionen auf Pixel-Smartphones – alle Infos zum Update (Galerie)

» Android 17 QPR2 ist da! Google veröffentlicht das neue Betriebssystem überraschend für die Pixel-Smartphones

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