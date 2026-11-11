Audible Aktion: Jetzt drei Monate für nur 99 Cent + 15 Euro Startguthaben sichern – bringt Millionen Hörbücher

Die Tage sind kürzer geworden und damit dürfte bei vielen Nutzern schon jetzt der Medienkonsum gestiegen sein – auch im Bereich der Hörbücher. Passend dazu gibt es bei Amazon jetzt eine starke Aktion, die sich wirklich lohen kann: Ihr bekommt drei Monate Audible für nur 99 Cent + 15 Euro Startguthaben. Unter dem Stricht mach ihr damit ein dickes Plus und sichert euch Zugang zu Millionen von Hörbüchern und Podcasts – bis weit in den Februar 2027 hinein.



Amazon Audible drei Monate kostenlos oder für 99 Cent

Beim Onlinehändler Amazon zeigt man sich zur Einstimmung in die Shopping-Saison und bietet eine starke Aktion rund um die Hörbücher und Podcasts: Je nach Zufallsgenerator für euer Konto könnt ihr euch jetzt drei Monate Amazon Audible gratis oder immerhin noch drei Monate Amazon Audible für nur 99 Cent holen. Damit holt ihr euch den kostenlosen Zugang zu unzähligen Hörbüchern und Podcasts während der Dauer des Abos. Es kostet euch in der Standard-Aktion keinen Cent und wenn ihr rechtzeitig vor Ablauf der Frist kündigt, gibt es auch keine Folgekosten.

Ihr bekommt Hörbuch-Freude bis in den Februar 2027 hinein, was man sicherlich einmal mitnehmen kann. Es handelt sich um das Standard-Abo, für dessen Erprobungsphase keine Voraussetzungen vorliegen. Auch wer schon häufiger ein Audible-Probeabo mitgenommen hat, kann wieder zum Zug kommen, probiert das doch einfach einmal aus, in dem ihr die obigen Aktionslinks klickt.

15 Euro Startguthaben!

Um die Aktion richtig in Fahrt zu bringen, hat man jetzt noch etwas draufgelegt: Neben den drei Monaten gratis oder für 99 Cent bekommt ihr jetzt auch noch 15 Euro Startguthaben für Audible.

Tipp: Sofort wieder kündigen

Ihr könnt direkt nach Abschluss wieder kündigen und verliert die Gratis-Zeit dennoch nicht. Dadurch könnt ihr das Kündigen nicht vergessen. Ich empfehle diesen Weg, sodass ihr zunächst auf der sicheren Seite seid und die Kündigung nicht vergesst. Gefällt euch das Angebot, könnt ihr die Kündigung natürlich jederzeit zurücknehmen oder das Abo dann Anfang Februar erneut abschließen. Die vorzeitige Kündigung hat keinen Einfluss auf den Gratis-Zeitraum.

» Amazon Audible jetzt drei Monate gratis sichern

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Letzte Aktualisierung am 20.10.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.