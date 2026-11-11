Android Auto: Google kündigt proaktiven KI-Assistenten an – Gemini bringt Informationen ohne Anfrage (Video)

An der Oberfläche der Infotainment-Plattform Android Auto geht es derzeit Schlag auf Schlag, denn vor allem die Integration der Gemini-KI bringt immer wieder neue Funktionen und Möglichkeiten. Jetzt hat Google den Start des proaktiven Assistenten angekündigt, der zunächst nur den Pixel-Nutzern Vorschläge für Antworten, Anfragen, Eingaben und andere Dinge machen soll. Das neue Helferlein zeigt sich jetzt in zwei Videos in Aktion.



Erst vor wenigen Tagen haben wir euch die großen Neuerungen in Android Auto vorgestellt, die die Bereiche Navigation, Entertainment und auch KI abdecken. Jetzt hat Google im Rahmen des gestrigen Pixel Feature Drop eine neue Funktion angekündigt, die schon mehrfach in Aussicht gestellt wurde und sich auch schon bei Leakern gezeigt hatte: Der ständig verfügbare Assistant soll nun auch proaktiv einsetzbar sein.

Erstmals im Mai dieses Jahres hatte Google den proaktiven Assistenten für Pixel-Smartphones angekündigt und auch einen Rollout für Android Auto in Aussicht gestellt. Im gestrigen Pixel Feature Drop hieß es nun, dass „Pixel-Smartphones mit Gemini Intelligence“ diesen proaktiven Assistenten auch zu Android Auto bringen können. Es ist wohlgemerkt die Rede von der „Gemini Intelligence“ und nicht der „Gemini Personal Intelligence“, sodass es den Start in Europa nicht ausschließt.

Beim proaktiven Assistenten handelt es sich um eine Gemini-KI, die den Nutzern sowohl personalisierte als auch kontextbezogene Vorschläge liefern soll. Im obigen Video sowie im unten eingebundenen Video könnt ihr dieses Tool in den offiziellen Demos im Einsatz sehen. Als Beispiel nennt man, dass der KI-Assistent während einer laufenden Konversation passende Fluginformationen heraussuchen, Google Maps-Ziele (wie ein erwähntes Restaurant) auf Knopfdruck vorschlagen oder auch Hinweise auf überschneidende Kalendereinträge direkt am Auto-Display einblenden kann.









Die Videos zeigen, wie das Ganze funktioniert und innerhalb von Android Auto umgesetzt sein soll: Innerhalb einer Benachrichtigung erscheinen Vorschläge in Form von Buttons, können aber auch an anderen Stellen der Oberfläche oder innerhalb von Apps eingeblendet werden. Denkbar sind außerdem konkrete Vorschläge bei außerplanmäßigen Verzögerungen oder Verkehrssituationen, die ein pünktliches Ankommen verhindern werden. Bisher hat Google zwar nichts konkretes angekündigt, aber die obigen Videos und auch die Ankündigung für den Rollout sind mehrfach veröffentlicht worden.

Ein weiteres Beispiel aus der Ankündigung:

Wenn Sie beispielsweise von einem Freund per SMS gefragt werden, wo Sie sich zum Pilates treffen, findet Gemini Intelligence in Android Auto Ihre Bestätigungs-E-Mail und schlägt Ihnen die Adresse sofort mit einem Fingertipp vor.

Der Start des Assistenten soll auch auf Android Auto zunächst Pixel-exklusiv verlaufen und nicht für alle Nutzer angeboten werden. Ob und wann sich das ändert, lässt sich nicht sagen. Wir dürfen gespannt sein, wie nützlich diese Funktion innerhalb von Android Auto sein kann und wann es in den Rollout geht.

» Waze & Garmin: Googles Navigation-App bekommt ganz neue Echtzeit-Warnung vor Fahrradfahrern (Video)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 19.10.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.