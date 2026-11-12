Google Home: Großes Update bringt viele Neuerungen für die Smart Home-Plattform – Kamera, Gemini & App

Der Bereich Smart Home wird von Google seit einiger Zeit intensiv bearbeitet und bringt uns immer wieder neue Funktionen und Updates für Google Home und Gemini for Home. Jetzt geht es in die nächste Runde, denn Google hat das erste November-Update veröffentlicht, das viele Neuerungen für die Smart Home-KI im Gepäck hat, die Home-App weiter verbessert und auch bei der Kamera und Automatisierung stark nachlegt.



Die Updates für das Smart Home werden bei Google nicht nur häufiger, sondern auch umfangreicher – was viele Nutzer kompatibler Geräte natürlich freuen dürfte. Wir hatten heute Vormittag bereits über die Google Home Keys für smarte Türschlösser berichtet, die ein großes neues Kapitel für die Plattform darstellen und jetzt schauen wir uns einmal an, was sich noch alles im Update für die erste Hälfte des November findet. Die Updates sind sehr zahlreich.

Gemini für Zuhause (Früher Zugriff)

Sprachassistent

Zuverlässigere Smart-Home-Steuerung: Gemini ist besser im Umgang mit komplexen Smart-Home-Anfragen, daher ist es weniger wahrscheinlich, dass es sagt, es könne nicht helfen, und es wird eine kurze klärende Frage stellen (wie „Welches Schlafzimmer?“), anstatt zu raten, wenn mehrere Geräte übereinstimmen.

Gemini ist besser im Umgang mit komplexen Smart-Home-Anfragen, daher ist es weniger wahrscheinlich, dass es sagt, es könne nicht helfen, und es wird eine kurze klärende Frage stellen (wie „Welches Schlafzimmer?“), anstatt zu raten, wenn mehrere Geräte übereinstimmen. Visuelle Antworten mit Bildern auf Smart-Displays: Auf Smart-Displays werden jetzt bei Bedarf auch relevante Bilder als Bildschirmantworten angezeigt, sodass Sie die Informationen auf einen Blick erfassen können.

Auf Smart-Displays werden jetzt bei Bedarf auch relevante Bilder als Bildschirmantworten angezeigt, sodass Sie die Informationen auf einen Blick erfassen können. Schnellere Timer, Wecker und Medien-Sleep-Timer: Gemini reagiert jetzt schneller beim Einstellen, Überprüfen oder Abbrechen von Timern, Weckern und Medien-Sleep-Timern. Einige seltene Fälle, in denen Gemini den Sleep-Timer nicht korrekt einstellte, wurden behoben.

Gemini reagiert jetzt schneller beim Einstellen, Überprüfen oder Abbrechen von Timern, Weckern und Medien-Sleep-Timern. Einige seltene Fälle, in denen Gemini den Sleep-Timer nicht korrekt einstellte, wurden behoben. Mehr dialogbasiertes Sprachfeedback: Wenn Sie Feedback per Sprache geben, erleichtert Gemini es Ihnen jetzt, weitere Details hinzuzufügen oder Ihre Nachricht vor dem Absenden zu ändern.

Wenn Sie Feedback per Sprache geben, erleichtert Gemini es Ihnen jetzt, weitere Details hinzuzufügen oder Ihre Nachricht vor dem Absenden zu ändern. Schnellere Übertragungen in Ihrem Zuhause: Broadcast-Nachrichten werden jetzt schneller über die Lautsprecher und Bildschirme in Ihrem Zuhause abgespielt.

Google Home App

Google Home Premium

Einfacherer Zugriff auf Ihr Abonnement: Sie können jetzt noch einfacher auf Ihr Home Premium-Abonnement zugreifen und es verwalten. Tippen Sie einfach in der Google Home App auf das Profilmenü und anschließend auf „Google Home Premium“, um Ihr Abonnement und Ihre Premium-Funktionen zu verwalten.

Energie

Eco-Modus überall: Wenn Sie mehrere Nest-Thermostate besitzen, können Sie den Eco-Modus jetzt mit einem einzigen Tastendruck auf allen Geräten in Ihrem Zuhause aktivieren und so sofort maximale Energieeinsparungen erzielen.

Sicherheit & Schutz

Hausschlüssel zu Google Wallet hinzufügen (Öffentliche Vorschau): Nutzer können jetzt auf unterstützten Android-Geräten mit Aliro-kompatiblen Smart Locks per Fingertipp entsperren oder berührungslos entsperren, indem sie einen digitalen Hausschlüssel zu Google Wallet hinzufügen.









Kamera

Zuverlässigere Steuerung des Kameraverlaufs (Android): Es wurden Probleme im Kameraverlauf behoben, bei denen die Schaltflächen für das vorherige und nächste Ereignis oder die Steuerung bei Standbildereignissen, Zeitleistenlücken oder Wiedergabefehlerbildschirmen fehlten oder nicht reagierten oder beim Drehen des Telefons beim Laden hängen blieben.

Es wurden Probleme im Kameraverlauf behoben, bei denen die Schaltflächen für das vorherige und nächste Ereignis oder die Steuerung bei Standbildereignissen, Zeitleistenlücken oder Wiedergabefehlerbildschirmen fehlten oder nicht reagierten oder beim Drehen des Telefons beim Laden hängen blieben. Weniger unnötige Nest-Kontoverknüpfungsaufforderungen (Android): Es wurde ein Problem behoben, bei dem bereits verknüpfte Benutzer während kurzer Netzwerkunterbrechungen mit der Frage „Haben Sie ein Nest-Konto?“ aufgefordert wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bereits verknüpfte Benutzer während kurzer Netzwerkunterbrechungen mit der Frage „Haben Sie ein Nest-Konto?“ aufgefordert wurden. Vereinfachte Kontoverknüpfung für Partnerkameras (Android): Es wurde ein Problem behoben, bei dem Kameras von Drittanbietern mit einer abgelaufenen Partnerkontoverknüpfung als offline angezeigt wurden, anstatt die Option zur erneuten Kontoverknüpfung anzuzeigen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Kameras von Drittanbietern mit einer abgelaufenen Partnerkontoverknüpfung als offline angezeigt wurden, anstatt die Option zur erneuten Kontoverknüpfung anzuzeigen. Entfernung einer älteren Nest Doorbell aus dem Offline-Modus (Android): Die Option zum Entfernen einer offline befindlichen, nicht migrierten Nest Doorbell (kabelgebunden, 1. Generation) wurde in den Geräteeinstellungen wiederhergestellt.

Die Option zum Entfernen einer offline befindlichen, nicht migrierten Nest Doorbell (kabelgebunden, 1. Generation) wurde in den Geräteeinstellungen wiederhergestellt. Software-Updates für Nest Cam Indoor (1. Generation), Nest Cam Outdoor (1. Generation), Nest Doorbell (kabelgebunden, 1. Generation / Nest Hello), Nest Cam IQ Indoor und Nest Cam IQ Outdoor wurden in die Google Home App migriert: Probleme mit der Live-Streaming-Verbindung bei bestimmten Netzwerkverbindungen behoben: Ein Problem wurde behoben, bei dem die Live-Streaming-Verbindung über bestimmte Internetverbindungen (wie PPPoE, Glasfaser oder mobile Hotspots) fehlschlagen konnte, während die Ereignishistorie normal weiter aufgezeichnet wurde. Außerdem wurde die Reaktionsfähigkeit und die flüssige Wiedergabe des Live-Streams verbessert. Ereignisminiaturen auf Nest Cam IQ wiederhergestellt: Ein Problem bei Nest Cam IQ Indoor und Nest Cam IQ Outdoor wurde behoben, bei dem Ereignisvorschauen in der Google Home App leer angezeigt werden konnten. Verbesserte Wiedergabe-Zeitstempel und Kamerazuverlässigkeit: Verbesserte Genauigkeit der Kamerauhr für zuverlässige Zeitstempel im Ereignisverlauf, aktualisierte Sicherheitszertifikate und behobene Stabilitätsprobleme zur Reduzierung unerwarteter Kamera-Neustarts.

für Nest Cam Indoor (1. Generation), Nest Cam Outdoor (1. Generation), Nest Doorbell (kabelgebunden, 1. Generation / Nest Hello), Nest Cam IQ Indoor und Nest Cam IQ Outdoor wurden in die Google Home App migriert:

Home MCP

Google Home MCP (Frühzugriff)

Haushaltsautomatisierungen erstellen und verwalten: Ihr persönlicher Assistent kann jetzt Automatisierungen für Ihr Zuhause einsehen, erstellen und aktualisieren. Zusätzlich kann er den Gerätestatus und den Browserverlauf überprüfen sowie Geräte steuern. Assistenten können mit Automatisierungen arbeiten, die in der Google Home App oder über das Google Home MCP erstellt wurden. Sicherheitsrelevante Aktionen bleiben aus Sicherheitsgründen weiterhin blockiert. Abläufe können derzeit noch nicht endgültig gelöscht werden. Sie können Ihren Assistenten daher bitten, eine Automatisierung zu deaktivieren oder sie direkt in der Google Home App zu löschen.

Ihr persönlicher Assistent kann jetzt Automatisierungen für Ihr Zuhause einsehen, erstellen und aktualisieren. Zusätzlich kann er den Gerätestatus und den Browserverlauf überprüfen sowie Geräte steuern. Assistenten können mit Automatisierungen arbeiten, die in der Google Home App oder über das Google Home MCP erstellt wurden. Sicherheitsrelevante Aktionen bleiben aus Sicherheitsgründen weiterhin blockiert. Abläufe können derzeit noch nicht endgültig gelöscht werden. Sie können Ihren Assistenten daher bitten, eine Automatisierung zu deaktivieren oder sie direkt in der Google Home App zu löschen. Erweiterte Unterstützung für intelligente Geräte: Wir unterstützen jetzt zusätzliche Gerätefunktionen , darunter Statusabfragen und Steuerung von Thermostaten, Ventilatoren, Luftreinigern, Saugrobotern, Lichteffekten, Küchengeräten, Ladegeräten für Elektrofahrzeuge sowie Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern.

» Google Wallet & Google Home: Digitale Hausschlüssel starten – smarte Türschlösser per Smartphone öffnen

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Letzte Aktualisierung am 20.10.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.