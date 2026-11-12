Google Wallet & Google Home: Digitale Hausschlüssel starten – smarte Türschlösser per Smartphone öffnen

In immer mehr Haushalten kommen smarte Türschlösser zum Einsatz, die sich mit den unterschiedlichsten Methoden oder Technologien öffnen bzw. verschließen lassen – unter anderem mit dem Smartphone. Jetzt wird ein großes Update für Google Home und Google Wallet ausgerollt, das die beiden Dienste erstmals miteinander interagieren lässt. Über eine digitale Home-Card sollen sich Schlösser öffnen lassen.



Viele Bereiche des Smart Homes lassen sich per Smartphone steuern, wobei die Plattform Google Home im Laufe der Jahre ein gutes Standing aufgebaut hat. Auch smarte Türschlösser lassen sich mit der App öffnen, was allerdings im Vergleich zum Haustürschlüssel, Fingerabdruckscanner oder Codetaster oft komplizierter und langwieriger ist. Das weiß man auch bei Google und führt jetzt die neue „Home Keys“ ein.

Bei den digitalen Hausschlüsseln handelt es sich um eine virtuelle Karte in Google Wallet, die mit Google Home verwaltet wird. Das Smartphone kommuniziert per NFC und/oder UWB mit dem Türschloss und kann somit als Türöffner verwendet werden. Man kann die Tür durch einfaches Hinhalten des Smartphones (per NFC) an das Schloss entriegeln. Das funktioniert auch bei gesperrtem Bildschirm (sofern das Smartphone in den letzten Stunden entsperrt war). Auf Wunsch lässt sich eine optionale Smartphone-Entsperrung vor jedem Türöffnen einrichten.

Das Smartphone muss aber nicht unbedingt an das Türschloss gehalten werden, sondern es gibt auch eine Näherungsfunktion, so wie man sie etwa von modernen Fahrzeugen kennt: Nähert man sich der Tür, entsperrt sie sich automatisch. Dies erfordert jedoch ein Schloss sowie ein Smartphone mit Ultra-Breitband-Technologie (UWB), wie beispielsweise die Google Pixel 10 Pro-Serie. Ein einziger digitaler Schlüssel in der Wallet funktioniert für alle kompatiblen Schlösser innerhalb desselben Google Home-Haushalts.

Alle Mitglieder, die in der Google Home App dem Haushalt hinzugefügt wurden, können sich einen eigenen digitalen Schlüssel in ihre persönliche Google Wallet laden. Für temporäre Gäste können weiterhin Passcodes geteilt werden. Benötigt werden ein Matter/Aliro-kompatibles Smart Lock, ein Matter-fähiger Google Hub mit Thread Border Router (z.B. Nest Hub 2. Gen) und ein Android-Smartphone ab Android 9. Smartwatches werden zum Start noch nicht unterstützt.

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