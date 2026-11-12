Android XR: Die ersten Smart Glasses von Google sind da! Neue ‚Intelligent Eyewear‘ mit Gemini-KI (Video)

Google arbeitet seit vielen Jahren am Comeback der Smart Glasses und nach zahlreichen Rückschlägen und Verzögerungen kann man jetzt endlich die ersten Geräte vorstellen: Vor wenigen Minuten hat man die neue Google Intelligent Eyewear vorgestellt, die jetzt in Form von zwei Smart Glasses-Modellen vorbestellbar sind. Gemeinsam mit Samsung, Warby Parker und Gentle Monster bringt man Android XR und Gemini auf die Nase der Nutzer. Hier bekommt ihr alle Infos.



Wir berichten hier im Blog schon seit mehreren Jahren vom großen Smart Glasses-Neustart mit Android XR und jetzt hat Google es nach zahlreichen Verschiebungen tatsächlich geschafft, die erste Generation offiziell anzukündigen. Nach dem zaghaften Start mit den großen Android XR-Headsets im vergangenen Jahr folgen in Kürze – nämlich ab dem 10. Dezember – die ersten Smart Glasses. Diese hat man gemeinsam mit Partnern über lange Zeit entwickelt.

Die Smart Glasses setzen auf Google-Technologie, auf Android XR und Gemini. Die smarte Hardware kommt von Samsung und die modische Komponente – nämlich die Brille selbst – stammt von den beiden Partnern Warby Parker und Gentle Monster. Ausgestattet sind die Brillen mindestens mit einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera für Fotos und Videos (mit HDR und Bildstabilisierung), einem Open-Ear-Audiosystem für Musik oder Anrufe sowie einer Batterielaufzeit von bis zu 9 Stunden (das Ladecase ermöglicht 7 weitere Ladungen).

Über Sprachbefehle („Hey Gemini“) oder durch Antippen des Rahmens hilft die KI im Alltag – etwa beim Hinzufügen von Artikeln auf eine Einkaufsliste, bei der Abfrage von Kalenderterminen auf Basis eines Veranstaltungsplakats oder beim Vorlesen von Informationen über Sehenswürdigkeiten. Die Brillen bieten Turn-by-Turn-Navigation via Google Maps und Echtzeit-Sprachübersetzungen für über 70 Sprachen durch Google Translate.









Die ersten Brillen starten am 10. Dezember

Gemeinsam mit den Partnern wird Google die ersten Brillen am 10. Dezember auf den Markt bringen, wobei man die Vorbestellungen in vielen Ländern ab heute öffnet – über die Verfügbarkeit in Deutschland ist im Einzelnen noch nichts bekannt. Ich gehe davon aus, dass die Warby Parker-Variante auch hierzulande zeitnah zu haben sein wird.

Warby Parker bringt drei unterschiedliche Modelle auf den Markt, die ab 395 US-Dollar zu haben sein sollen. Gentle Monster soll gleich sechs Modelle geplant haben, die in auffälligen Farben zu haben sein sollen – ab 499 US-Dollar und zunächst nur in den USA sowie Südkorea.

Beide Kollektionen unterstützen Korrekturgläser und sind mit aktuellen Smartphones kompatibel (Google Pixel 7+, Samsung Galaxy mit One UI 9.0+ und iPhone 13 Pro+). Weitere Informationen dürften in Kürze folgen.

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