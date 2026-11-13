Google Home Keys: Smartes Türschloss mit Nuki Key 2 NFC unterstützt jetzt Googles neuen Hausschlüssel

Erst gestern wurde der neue digitale Hausschlüssel in Google Wallet angekündigt und jetzt ist das erste smarte Schloss in Deutschland verfügbar, mit dem sich diese verwenden lassen. Das schon seit längerer Zeit verfügbare Nuki Keypad 2 NFC erhält in diesen Tagen ein Update, mit dem sich die Google Wallet Home Keys einrichten und verwenden lassen.



Smarte Türschlösser haben sich in vielen Haushalten etabliert und machen vor allem dann Spaß, wenn sie tatsächlich smart sind oder zumindest sehr bequem geöffnet werden können. Vom smarten Zugangschip über Codeterminals bis zum Fingerabdruckscanner oder spezielle Smartphone-Apps ist einiges dabei. Gestern wurden die neuen digitalen Google Home Hausschlüssel in Google Wallet angekündigt, mit denen diese Variante tiefer in das Android-Ökosystem integriert wird.

Jetzt bekommt das Nuki Keypad 2 NFC ein Update, mit dem sich diese neue Technologie ergänzend zu den anderen Lösungen nutzen lässt. Ihr könnt ihr euren Hausschlüssel zur Google Wallet hinzufügen, um das Nuki Smart Lock durch einen einfachen Tap auf dem Smartphone zu öffnen. Eingerichtet wird diese Funktion in der Google Home-App, was aufgrund des schrittweisen Rollouts durch Google vielleicht noch einige Tage in Anspruch nehmen kann.

Ein Tap. Maximaler Komfort.

Du kannst deinen digitalen Schlüssel jetzt direkt in Google Wallet speichern. Füge deinen digitalen Schlüssel zur Google Wallet hinzu und öffne dein Nuki Smart Lock mit einem einfachen Tap deines Smartphones. Starte direkt in der Google Home App. Matter macht’s möglich.

Erlebe nahtlosen und sicheren Zugang mit Google Wallet home keys. Verbinde dein Smart Lock mit deinem Keypad 2 NFC und einem Google Matter/Thread-Hub** und öffne deine Tür, indem du dein Smartphone einfach an das Keypad 2 NFC hältst.

» Google Wallet & Google Home: Digitale Hausschlüssel starten – smarte Türschlösser per Smartphone öffnen

Letzte Aktualisierung am 13.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.